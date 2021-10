Durant abandonne Irving : « C’est hors de notre contrôle »

Les Brooklyn Nets ont joué et battu les Minnesota Timberwolves hier soir (107-101) lors du dernier match de préparation de la nouvelle saison. C’était le dernier match amical et le premier avec Kyrie Irving retiré de la dynamique d’équipe. La franchise a tranché mardi, étant donné que le joueur n’avait pas l’intention de se faire vacciner et qu’il allait rater plus de la moitié des matchs du parcours. Les réglementations sanitaires l’empêchent de jouer ou de s’entraîner dans les pavillons de New York (Nets et Knicks) et de San Francisco (Warriors) en ce moment sans vaccin. Irving a tenté de s’expliquer hier via Instagram, affirmant que sa décision n’avait pas à voir avec une question scientifique, mais sociale : « C’est ma vie. Je peux faire ce que je veux de mon corps, mais tu me dis quoi faire de mon corps. Eh bien, cela a beaucoup à voir avec ce qui se passe dans ce monde. En ce moment, je suis dans quelque chose qui est plus grand que le basket-ball. Je maintiens ce en quoi je crois, aussi simple que cela. Il ne s’agit pas d’être anti-vaccination ou d’être d’un côté ou de l’autre, il s’agit d’être vraiment fidèle à ce qui me fait du bien. Si vous allez me diaboliser pour avoir plus de questions et prendre plus de temps pour décider de ma vie, eh bien… Personne ne va faire taire ma voix « .

Il n’y a pas longtemps, quand on espérait encore que la base serait vaccinée, on a parlé de l’influence de Kevin Durant pour le convaincre. L’attaquant est l’un de ses meilleurs amis et l’arrivée des deux sur les Nets il y a deux ans a été convenue par les deux, de sorte que si l’un n’était pas parti, pour une raison quelconque, l’autre ne l’est probablement pas non plus. Les jours ont passé et S’il est vrai que Durant a eu une chance de faire changer d’avis Irving, cela n’a clairement pas fonctionné. Jusqu’à hier soir, personne n’avait entendu le commentaire avancé sur la question, mais après le match, il a parlé aux médias, qui l’ont évidemment interrogé à ce sujet. Le mot qui peut le mieux définir la situation de Durant dans tout cela est la résignation. Selon ses mots, il n’y a aucun espoir qu’ils puissent compter sur lui bientôt et il a déjà l’intention d’atteindre les objectifs de la saison sans le meneur. Même si vous savez très bien que cela leur complique beaucoup les choses :

« Qu’est-ce que je vais faire, devenir fou ? Tu ne le feras pas changer d’avisLaissons donc vous découvrir ce que vous devez faire, et laissons l’équipe découvrir ce dont vous avez besoin. Je ne lui ai pas parlé depuis mardi. Lorsque vous perdez quelqu’un comme Kyrie, il est difficile de savoir à la volée où vous allez obtenir tout ce qu’il produit. Ce n’est pas la situation idéale pour débuter la saison, mais c’est hors de notre contrôle. J’aurais aimé avoir Kyrie dans les parages et rien de tout cela ne s’est jamais produit, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. C’est à moi de me concentrer pour faire mon travail. »

À peu près au même moment où Durant parlait, le journaliste Shams Charania a de nouveau assuré qu’à l’heure actuelle, il n’y avait aucun signe que Kyrie allait changer d’avis et il se souvint de l’argent qui se jouait : « Ce sont 16 millions de dollars qu’il perdrait cette saison, auxquels il faut ajouter le chiffre de 185 millions de sa prolongation de contrat. On parle de perdre environ 200 millions de dollars« Vous devez être très prudent pour renoncer à une telle somme d’argent. »Les conséquences financières, je les connais. Pensez-vous que je veux perdre de l’argent, que je veux vraiment abandonner mon rêve de poursuivre le titre, que je veux vraiment quitter mon travail ? « , Kyrie a expliqué hier. Une star de la NBA que, pour l’instant, on ne va pas voir jouer tout au long de la saison.