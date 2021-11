Durant bat Cunningham: Nets, 6-3 dans l’Est

Filets de Brooklyn continue d’ajouter positivement au passage des rencontres de la saison NBA 2021/22. La franchise new-yorkaise, qui ne peut toujours pas avoir Kyrie Irving, a battu ce matin à Pistons de Détroit, par un score de 96-90, dans un match qui s’est décidé dans les derniers instants.

La personne chargée de mener la victoire et de mettre les paniers au moment où le ballon a le plus brûlé n’est autre que Kevin Durant. L’attaquant des Nets continue de prouver qu’il est le joueur le plus en forme au monde. Contre Detroit, 29 points, 10 rebonds, cinq passes décisives et un bloc pour devenir le MVP du match.

James Harden n’était en aucun cas sa meilleure soirée. ‘La Barba’ a effectué neuf revirements, dont un jeu qui a laissé tout le pavillon abasourdi par son incroyable passivité. Malgré cela, le MVP de la saison 2017/18 a réalisé un triple-double de 13 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

James Harden GLITCHED sur cette pièce – @shaqtin pic.twitter.com/yvh2c6h6iR – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 6 novembre 2021

Du côté des Pistons, la chose la plus positive du match a été de voir Cade Cunningham devenir de plus en plus confiant sur le terrain. Le n°1 de la dernière Draft a été le meilleur des siens avec 17 points, quatre rebonds, deux passes décisives et plusieurs paniers d’embrayage qui ont permis à son équipe de se battre jusqu’au bout.

Attaquer les premières positions

Avec ce triomphe, Brooklyn Nets se place dans la Conférence Est en 4ª position avec une fiche de 6-3. Il n’a déjà que les Miami Heat et les Chicago Bulls (tous deux 6-2) devant lui, et les leaders, les Philadelphia 76ers (7-2).