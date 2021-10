Durant brille avec un triple-double dans le triomphe des Nets

23/10/2021 à 7h25 CEST

. / Philadelphie

Kevin Durant a réussi un triple-double et a mené l’attaque de les Brooklyn Nets, qui ont battu les Philadelphia 76ers sur la route 109-114. Les deux équipes ont joué sans leurs stars respectives, après que les Nets n’aient pas pu profiter des services de Kyrie Irving, qui n’est pas avec l’équipe en raison de son refus de recevoir le vaccin covid-19, tandis que Ben Simmons a été exclu du premier match à chez lui pour des raisons personnelles et les Sixers ne savent pas quand il reviendra.

En 37 minutes de jeu, Durant a récolté 29 points, 15 rebonds et 12 passes décisives. Durant a réussi 9 des 20 tirs sur le terrain, dont 1 des 6 triples, et a été parfait sur le personnel avec 10 sur 10. LaMarcus Aldridge a récolté 23 points et James Harden a ajouté 20 points et huit passes décisives.

Les Sixers étaient dirigés par Tobias Harris et Seth Curry, chacun avec 23 points. Harris a également eu sept rebonds. Joel Embiid a récolté 19 points et huit rebonds pour Philadelphie.

Embiid a joué malgré une douleur au genou droit après une blessure qu’il a subie contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans lors du premier match de la saison. Il est entré dans les vestiaires dans les derniers instants de la première mi-temps vendredi et s’est échauffé à la mi-temps avec un bandage au genou, mais a commencé le troisième quart-temps.