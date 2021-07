Durant et Beal dirigent l’exposition américaine dévastatrice sur l’Argentine

14/07/2021 à 04h48 CEST

. / Las Vegas

L’attaquant Kevin Durant et le gardien Bradley Beal, avec 17 points chacun, ont mené l’attaque de la sélection de Les Etats-Unis, qui ont dépassé ce mardi les 108-80 de l’Argentine dans le troisième match de préparation à Las Vegas pour les Jeux olympiques de Tokyo. L’exposition d’aujourd’hui a apporté un grand soulagement à l’équipe Stars and Stripes car elle avait perdu les deux matchs précédents contre les équipes du Nigeria (87-90) et de l’Australie (83-91) au Mandalay Bay Events Center.

Les États-Unis, en quête de leur quatrième médaille d’or olympique consécutive, n’ont cette fois pas laissé de place à leur rival. L’entraîneur Gregg Popovich, largement critiqué pour le niveau décevant affiché contre le Nigeria et l’Australie, a trouvé la clé d’une bonne communication sur le terrain entre tous les joueurs. L’Argentine était alors à la croisée des chemins de vouloir et de ne pas pouvoir faire face au siège imposé par les Américains. Ainsi, Durant, des Brooklyn Nets, et le meneur Damian Lillard, des Portland Trail Blazers, qui avaient excellé dans les matchs des défaites précédentes, respectivement, étaient cette fois un de plus au sein de l’équipe, mais avec une contribution clé. Durant et Beal des Wizards de Washington, qui ont combiné cinq tirs à trois points sur neuf tentatives, ont également obtenu six rebonds et trois passes chacun.

Le gardien des Chicago Bulls Zach LaVine a terminé avec 15 points, cinq rebonds et trois passes décisives, ce qui a également fait de lui un facteur gagnant. Lillard a terminé avec 13 points, trois rebonds et quatre passes décisives, tandis que le centre de Miami Heat Bam Adebayo a atteint 12 points, capturé cinq balles sous les cerceaux et donné cinq passes de touché pour compléter la liste des cinq joueurs. L’attaquant de puissance vétéran Draymond Green, des Golden State Warriors, a été le sixième joueur de l’équipe des États-Unis à enregistrer huit points, deux rebonds, trois passes décisives, récupéré un ballon et bloqué.

L’Argentine a de nouveau eu le vétéran de puissance Luis Scola comme son meilleur joueur qui a contribué 16 points, cinq rebonds et deux passes décisives. Le meneur Nicolas Laprovittola a atteint 13 points, trois rebonds et trois passes décisives qui lui ont laissé le deuxième meilleur buteur de l’équipe argentine, qui comptait quatre joueurs qui ont atteint des chiffres à deux chiffres. Parmi eux, le meneur Facundo Campazzo des Denver Nuggets, qui a marqué 12 points, pris deux rebonds et distribué deux autres passes décisives. Le jeune attaquant Gabriel Deck d’Oklahoma City a également marqué 10 points pour clôturer la liste des quatre meilleurs buteurs d’Argentine.

Avec la victoire, les États-Unis atteindront le dernier match d’exhibition, qui se jouera le dimanche 18 juillet contre l’Espagne, avec la crise de l’image et du jeu surmontée et essayant de montrer que sa préparation pour revalider le titre de championne olympique est sur la bonne voie.