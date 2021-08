Durant et Green blâment Kerr et Myers pour les adieux de KD aux Warriors

Kevin Durant Oui Draymond vert ils ont blâmé Steve Kerr et le président/directeur général de Guerriers de l’état d’or Bob Myers d’être responsable du départ de KD de la Baie pour ne pas avoir su gérer les conséquences du combat que les deux joueurs ont eu et qui a fini par conduire aux au revoir du désormais joueur des Brooklyn Nets.

Dans une interview intéressante avec des collègues de Bleacher Report, Green et Durant ont affirmé que Kerr et Myeres étaient les coupables. Qu’ils n’aient pas su porter les émotions des joueurs après le combat qui s’est déroulé dans les vestiaires à la suite de la défaite face aux Clippers au Staples Center le 12 novembre 2018.

Ainsi, dans une interview de Durant à Green, c’est ainsi qu’il a expliqué la cause de son départ : “Ce n’était pas à cause de la bagarre, c’était à cause de la façon dont tout le monde, y compris Steve Kerr, a agi. Comme si de rien n’était. Bob Myers a essayé de te punir (à Green) et il pensait que ça allait tout couvrir. »

Draymond Green a été puni par un match de GSW pour avoir causé l’incident et des excuses ont été présentées à Durant. Green était déjà clair à l’époque qu’ils avaient tort : “Ils sont sur le point de tout foutre en l’air. Les seules personnes qui peuvent le réparer sont KD et moi. Vous ne pouvez rien faire et vous allez tout foutre en l’air. Et , à mon avis, ils ont merdé.” .

Durant était retentissant en répondant à Green: “Je le pense aussi.”

Des conséquences sérieuses

À la suite du départ de Kevin Durant (et des blessures graves de Klay Thompson), les Warriors ont perdu un énorme potentiel après la finale 2019 et ne sont plus revenus en séries éliminatoires depuis.

Voyant comment les deux protagonistes du combat s’accordent à dire que la gestion par les dirigeants de la franchise était horrible, il ne fait aucun doute que, bien que les responsables soient les deux joueurs, Kerr et Myers n’ont pas su gérer la situation d’une manière .adéquate.