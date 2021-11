Durant et Harden s’élèvent, les Knicks et les Hawks s’enfoncent dans l’Est

De 5-1 à 7-6, les choses se sont sérieusement calmées aux New York Knicks. A Charlotte (104-96), ils ont perdu une occasion optimale de mettre le cap. Et le pire, c’est que, encore une fois, leurs gros titres ont fait l’actualité… et pas pour le mieux. Après un premier quart brillant (18-34 avec 17 points et 4 triplés de Kemba Walker au retour dans ce qui était son domicile), la première unité a de nouveau coulé au troisième quart, lorsqu’elle a concédé une course de 22-5 qui s’est essentiellement terminée jusqu’à être la clé. Cette unité (Kemba-Fournier-Barrett-Randle-Robinson) a la pire note défensive de l’histoire et ses minutes sont réglées avec -78, le pire chiffre pour une unité de cinq joueurs dans toute la NBA.

Après une première mi-temps discrète, la seconde a été un échange passionnant avec de nombreux jeux spectaculaires. Les remplaçants des Knicks sont revenus à nouveau (Burks, Rose, Quickley…) mais le retour de toute la première unité fut plus tard fatal. Barrett a touché un énorme nid de poule (2 points, 1/9 cette fois), Kemba a terminé avec 26 points (seulement 9 après le premier quart), Randle avec un piètre 10 + 8 + 5 avec un tir de 5/16… A Très mauvais bilan face à des Hornets qui reprennent leur rythme (7-7) après cinq défaites consécutives, presque toutes sur la route de l’Ouest. Ce sont désormais deux triomphes, celui-ci porté par Hayward (22 + 5 + 7) un spectaculaire Bridges (24 + 4 + 4) et le moteur de LaMelo Ball (12 points, 17 rebonds, 9 passes, 5 interceptions). De plus, Rozier avait 18 points et 12 avec quatre triples.

PAS DE PÉLICANS 112-FILETS DE BROOKLYN 120

De bien meilleures choses vont au voisin de New York, qui a commencé moins bien que les Knicks mais qui est déjà en tête (9-4 par 7-6) après avoir ajouté sa septième victoire en huit matchs. Les filets ont souffert plus que nécessaire à La Nouvelle-Orléans (112-120 finale), mais ils ont battu ces Pélicans qui sont encore une âme perdue, sans Brandon Ingram ni Zion Williamson : neuf défaites d’affilée et déjà 1-12, 0-6 sur leur piste. Pourtant, c’était serré, même après que les Nets aient pris une avance de 21 points au troisième quart (69-90). Les locaux réagissaient et menaient (104-101) à quatre minutes et demie de la fin. Lors de la possession suivante, Bruce Brown a frappé un 3 points sur la corne, puis Kevin Durant a ouvert l’écart pour une victoire scellée avec un 3 points de James Harden avec 29 secondes à jouer. Grand match du meneur : 39 points, 12 passes décisives… et, bien sûr, Durant : 28 + 7 + 8 avec 11/17 au tir. De plus, Joe Harris a marqué six 3 points (6/8) pour 24 points. Chez les Pélicans, 20 points et 12 rebonds de Valanciunas, 17 + 6 de Temples et 14 avec 6 passes décisives de Graham. Suivez le cauchemar en Louisiane.

DENVER NUGGETS 105-ATLANTA HAWKS 96

Une autre équipe appelée à être dans la zone noble de l’Est était les Atlanta Hawks, mais son déploiement est très décevant.: défaite à Denver (106-94), la sixième d’affilée, rien de moins. Et la quatrième victoire consécutive pour les Nuggets, qui sans Jamal Murray et Michael Porter Jr s’accrochent à leur défense : neuf matchs avec le rival sous les 100 points, 8-1 à l’équilibre. Au total, 8-4 pour les Nuggets et un terrible 4-9 pour les Hawks.

Aaron Gordon a poursuivi Trae Young sur le terrain et a également ajouté 23 points. ET Nikola Jokic, après son match de suspension, a terminé avec 22 points, 19 rebonds et 10 passes décisives. Mais l’une des clés réside dans la réforme de la rotation de Michael Malone, dont le banc est plus productif lancé par PJ Dozier et la recrue Bones Hyland, clé avec 15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Facundo Campazzo n’a pas joué, de plus en plus en dehors de cette photographie. Chez les Hawks, terrible 5/20 en triple et bel effort de Trae (30 + 5 + 9) et John Collins (26 + 9). Mais rien du tout de Hunter, Huerter, Bogdanovic, Gallinari… trop de joueurs à un très mauvais niveau.