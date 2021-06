Durant et Irving louent un excellent travail d’équipe

08/06/2021 à 7h29 CEST

L’attaquant Kevin Durant, meilleur buteur des Brooklyn Nets, et son coéquipier, le meneur de jeu Kyrie Irving, qui a de nouveau mené l’attaque, ont admis que toute l’équipe avait fait un excellent travail lors du match 2 de la demi-finale de la Conférence Est en battant les Milwaukee Bucks. 125-86 en battant. “Pour la plupart, On a fait ce qu’on était censé faire, en gagner deux à domicile et nous devons voir si cette égalité va se décider pour nous en tant que visiteurs », a déclaré Durant, qui a contribué 32 points, dont 13 au premier quart, six rebonds et quatre passes. tout est possible.” a-t-il ajouté.

Pour sa part, Irving, qui a terminé avec 22 points, a souligné que chaque jour, il est plus surpris par la façon dont l’équipe réagit sur le terrain et, de là, a-t-il ajouté, viennent les bons résultats qu’ils ont obtenus et qui leur ont permis d’avoir une avance de 2-0 dans la série des sept meilleurs. « Je pense que nous sommes capables de jouez de mieux en mieux à chaque match Et c’est quelque chose d’extraordinaire », a souligné Irving. « Mais nous avons livré dans notre domaine et maintenant nous devons voir ce qui se passe à Milwaukee, où ce sera différent », a-t-il déclaré.

C’est aussi ce qu’espère l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer, qui a admis que son équipe n’avait pas bien fait, car ils n’ont pas su maintenir le rythme auquel ils ont contribué au premier quart et c’était la clé de la défaite. “Nous n’avons pas très bien joué en général, le premier quart-temps, tout le match”, a déploré Budenholzer. “Je pense que nous devons mieux jouer du début à la fin, sinon les choses seront très difficiles pour nous lors des deux prochains matchs.” Budenholzer a expliqué qu’il suffisait de regarder les statistiques du match pour voir que la seule équipe qui était sur le terrain était les Nets, en plus, a-t-il souligné, bien faire les choses. La série se déplace à Milwaukee, où le troisième match se jouera jeudi et le quatrième dimanche.

Le meneur de jeu des Bucks, Jrue Holiday, qui a terminé avec 13 points, a maintenu les mêmes critères que Budenholzer en reconnaissant qu’ils sont une bien meilleure équipe que ce qu’ils ont montré lors des deux derniers matchs contre les Nets, où ils ont manqué tout dans son équipe et son jeu individuel. “Nous croyons nous sommes meilleurs que la façon dont nous jouons Et nous le savons, “Holiday a souligné.” Mais à ce stade, nous ne pouvons pas vraiment être déprimés. Nous devons rester positifs car nous retournons sur notre terrain, c’est là que nous devons super bien faire les choses. »