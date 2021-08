Durant et la malédiction des “boomers”

Il y a quelque chose d’austère chez Team USA qui génère de l’empathie. Commandés par ce prototype du joueur parfait qu’est Durant, les États-Unis ne veulent pas de chichi à ces Jeux. Avec une demi-heure restante pour chaque match, la Saitama Arena s’arrête et un canon lumineux illumine le centre du terrain pour présenter les équipes. Team USA l’a rejeté. Au moins pour l’instant. Ils sortent pour chauffer avec toutes les lumières allumées. Il n’y a pas de spectacle possible tant que le travail n’est pas terminé. C’est un profil bas qu’ils ont tendance à utiliser dans les grands tournois, en supposant qu’ils n’ont ici que l’obligation de remporter leur quatrième médaille d’or olympique consécutive.

A deux pas de la gloire, la Team USA de Durant, énorme face à l’Espagne, croise contre l’Australie en demi-finale. Les précédents sont accablants. 8-0 en faveur des ‘Yankees’. Les baby-boomers sont hantés par une incroyable tradition perdante qui frise la malédiction. Ils n’ont jamais remporté de médaille aux Jeux ou aux Coupes du monde malgré le fait d’avoir, par exemple, le deuxième meilleur buteur de l’histoire olympique (789 points), le légendaire Andrew Gaze. La Coupe du monde 2019 a été le dernier exemple de cette histoire et de ce désaccord avec les métaux, lorsqu’il a perdu après deux prolongations contre l’Espagne et ne savait plus comment se relever pour le match de bronze contre la France.

L’Australie est revenue en force à ces Jeux. Il a envoyé l’Italie et l’Allemagne dans la première phase, a balayé l’Argentine en quarts de finale et a de nouveau confiance. Brian Goorgian dirige une équipe pleine de classiques comme Patty Mills, Joe Ingles, Aaron Baynes, Goulding… Ce n’est peut-être pas suffisant contre Team USA. Peut-être auront-ils la force de tenter, cette fois, l’assaut du bronze…

Durant, dont il est difficile de faire sourire, mais qui a joué avec un très haut niveau d’autorité contre l’Espagne, affirmant qu’à l’aube de ses 33 ans, il a encore des choses à dire, il voit sa troisième médaille d’or. Les Lillard, Tatum (15,8 points par match), Booker, Middleton ou Holiday sont déjà entrés dans le rôle des écuyers et, en ce moment, les États-Unis semblent une équipe très difficile à gagner. Et avec des motivations à l’horizon. Si c’est la Slovénie, par Doncic. Et si c’est la France, parce qu’il y a un compte en attente depuis le premier jour, quand Booker et compagnie étaient encore en décalage horaire.