Durant et la marijuana : “Il fume plus qu’on ne le pense”

Kevin Durant n’a pas eu sa saison de rêve. De retour d’une dure blessure à Achille qui l’avait laissé vide lors de l’année académique 2019-2020, les blessures ont continué à le punir lors de la dernière saison régulière : il n’a disputé que 35 de ses 72 matchs. Un problème qui s’est réglé en playoffs (12 sur 12) mais qui ne l’a pas empêché de rester (très) loin de sa troisième bague de championnat lorsqu’il a été éliminé en sept matchs par les Milwaukee Bucks en demi-finale de la Conférence Est. Un bâton pour un projet, les Brooklyn Nets, appelés à régner sur la NBA à travers ses Big Three : Durant lui-même, Kyrie Irving et James Harden.

Un trébuchement sportif qui lui laissera plus de temps pour l’un de ses principaux hobbies : la marijuana. “Il fume beaucoup plus qu’on ne le pense. J’ai été chez lui à une heure du matin. Toute sa maison est nul», raconte son ami Matthew Sullivan dans le podcast The Dan Le Batard Show. Ce n’était pas la seule révélation de l’acteur sur Durant, qui participera aux Jeux de Tokyo avec les Etats-Unis : “Il n’a pas de petite amie. Il ne part pas en vacances folles comme les autres joueurs. Il ne fait rien d’autre que jouer au basket. Il ne fait rien. Est très énnuyant”.

Défense de la marijuana

L’amour de Durant pour Maria n’est pas nouveau. Il a toujours été un grand défenseur de sa consommation. « C’est une de ces plantes qui a une saveur acquise. Si tu l’aimes, tu l’aimes. Si vous ne le faites pas, vous ne l’attraperez même pas. Cela ne devrait même pas être un argument de nos jours “, a-t-il déclaré en février 2020 dans un épisode de l’émission All The Smoke de Showtime. ” La marijuana est de la marijuana. Elle n’est nocive pour personne. Elle ne peut qu’aider, s’améliorer et faire de bonnes choses. J’ai l’impression que cela ne devrait même plus être un gros sujet de discussion. »

Le joueur a argumenté ses propos et comparé la consommation de marijuana à celle observée dans la vie quotidienne dans des substances telles que la caféine. « Tout le monde dans mon équipe boit du café tous les jours. Les gars sortent boire du vin après les matchs ou prennent un verre de temps en temps. La marijuana devrait être au même niveau», a défendu la star.

Légal en NBA

Que Durant fume du cannabis n’est pas un problème en NBA… en principe. ETCette drogue est illégale en compétition depuis cette saison, lorsque la Ligue a décidé de suspendre officiellement les tests aléatoires pour sa détection. Une politique qui avait déjà été mise en place lors de la bulle Walt Disney à Orlando en Floride et qui permettait aux joueurs d’en consommer lors de l’isolement obligatoire au resort.

Cependant, selon la convention collective en vigueur signée par le syndicat et l’employeur et en vigueur de 2017 à 2023, C’est une substance interdite qui entraîne une pénalité de cinq matches s’il y a trois points positifs. Au cours d’une saison normale, les joueurs peuvent réussir jusqu’à quatre tests pour détecter cette substance.