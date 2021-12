Durant explose et les Bucks ne perdent pas le pas

13/12/2021 à 07:13 CET

L’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant a passé une soirée explosive en marquant 51 points dans la victoire ce dimanche contre les Detroit Pistons et dans le même temps les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers ont accumulé des victoires importantes sur la journée. Durant, qui a connu son septième match en carrière avec 50 points ou plus en l’absence de James Harden, a pris en charge Detroit – la dernière tête de série de la Conférence Est – et aide à sécuriser les Nets au sommet de l’Est, avec un record de 19 victoires. et 8 défaites.

Les Nets suivent de près les dollars de Milwaukee, champions NBA actuels, et ce dimanche ils n’ont pas manqué l’occasion d’obtenir un 112-97 victoire sur les Knicks. Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo se sont associés pour assurer la victoire et rester deuxièmes de la conférence Est avec 18 victoires et 10 défaites. Antetokounmpo avec son premier triple-double de la saison a ajouté 20 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, tandis que Middleton a marqué 24 points et récolté 8 rebonds.

Les San Antonio Spurs, de la main de l’Autrichien Jakob Pöltl, signalé 112-97 pour les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Pöltl a signé un double-double avec 24 points et 12 rebonds. Les Spurs (10-16) sont classés 12e dans l’Ouest, tandis que la Nouvelle-Orléans est dernier (8-21). Dans ce duel, l’Espagnol Guillermo ‘Willy’ Hernangomez, en 15 minutes il était sur le terrain pour les Pélicans, a marqué 10 points et capturé 9 rebonds.

Lors des derniers matchs de dimanche, le Loups des bois du Minnesota a brisé une séquence de cinq défaites consécutives à victoire 112-108 sur les Trail Blazers de Portland. En outre, Les Lakers de Los Angeles, avec 30 points de LeBron James, a battu le Magic d’Orlando 106-94. La victoire maintient les Lakers au sixième rang de la Conférence Ouest, tandis que le revers d’Orlando le place au 14e rang dans l’Est.