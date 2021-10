Durant marque 25, les Nets remportent la première défaite des Wizards, 104-90

Kevin Durant a marqué 25 points et les Brooklyn Nets ont rebondi après une mauvaise finition un jour plus tôt avec un départ fulgurant qui les a envoyés à une victoire 104-90 sur les Wizards de Washington lundi soir.

Patty Mills a marqué cinq points à 3 points et ajouté 21 points sur le banc, tandis que James Harden a terminé avec 14 points, neuf passes décisives et six rebonds.

Les Nets ont été dominés dans la seconde moitié d’une défaite de 111-95 contre Charlotte dimanche lors de leur match d’ouverture à domicile, qui comportait des protestations de fans contre le mandat de vaccination qui a empêché Kyrie Irving de jouer pour Brooklyn. Ils ont surmonté les mauvaises nuits de tir à 3 points de Harden (1 pour 8) et Joe Harris (3 pour 11) en maintenant Washington en dessous de 35% de tirs.

Bradley Beal de Washington a marqué 19 points mais a tiré 8 pour 22 après avoir raté un match avec une hanche droite contusionnée. Les Wizards ont remporté leurs deux premiers matchs mais étaient déjà en baisse de 18 dans celui-ci au moment où les Nets ont honoré Spencer Dinwiddie avec un hommage vidéo après le premier quart de son retour au Barclays Center.

Dinwiddie a tiré 3 pour 13 et a terminé avec 10 points, six passes et cinq rebonds. Il a récolté en moyenne 14,3 points en 274 matchs avec Brooklyn de 2016 à 21 avant de se déchirer partiellement son LCA le 27 décembre lors du troisième match de la saison et de se faire opérer.

Les Nets ont marqué 38 points au premier quart – un de plus que toute la seconde mi-temps dimanche – et menaient par 18 après avoir tiré 59%.

L’avance est passée à 47-22 sur le lay-up de Harden avec 7 1/2 minutes à jouer dans la seconde et c’était 59-42 à la mi-temps lorsque Durant s’est arrêté de quelques pieds derrière la ligne des 3 points avec 3,8 secondes à jouer et deux défenseurs devant lui, souriant largement alors qu’il revenait en courant sur le terrain.

Les sourires ont brièvement disparu pour les Nets lorsqu’ils ont raté leurs neuf premiers tirs du troisième quart, permettant à Washington de réduire le score à 61-52 sur le jeu à trois points de Daniel Gafford. Mais les Nets ont répondu par une poussée de 9-0, avec le jeu à quatre points de Harden et le pointeur à 3 points de Mills le repoussant à 18.

CONSEILS

Wizards: l’entraîneur Wes Unseld Jr. a déclaré avant le match que « notre profondeur va nous faire gagner quelques matchs », mais seuls Montrezl Harrell et Aaron Holiday ont marqué sur le banc de Washington au cours des trois premiers quarts. … Gafford avait 13 points.

Filets : Brooklyn a reposé LaMarcus Aldridge lors de la deuxième nuit consécutive. Blake Griffin est revenu après s’être assis dimanche et a tiré 1 pour 7 mais a récupéré neuf rebonds. … Bruce Brown a marqué 14 points.

LE RETOUR DE DINWIDDIE

Unseld a déclaré qu’il était clair à l’ouverture du camp d’entraînement que Dinwiddie s’était préparé à jouer au début de cette saison.

« Il était à peu près prêt à partir », a déclaré Unseld. « Nous l’avons vu au cours de l’été évidemment après l’avoir acquis et il était bien en avance sur le calendrier. »

Pas assez pour être revenu quelques mois plus tôt.

Les Nets avaient cruellement besoin d’aide dans leur série de deuxième tour contre Milwaukee après que Harden puis Irving aient été blessés. Mais même s’ils avançaient, l’entraîneur Steve Nash a déclaré qu’il n’y avait aucune considération pour ramener Dinwiddie.

« Il avait le scénario parfait dans un sens », a déclaré Nash. « Comme, je pense que les ACL, les gens disent que six mois vous pouvez être autorisé à jouer. Je pense qu’il y a comme une fenêtre de deux à trois mois après cela où vous devriez jouer dans un environnement sûr avant de vous engager vraiment à rejouer. Alors, Personnellement, je n’ai pas aimé ça, je ne pense pas que quiconque dans notre personnel médical ait pensé que c’était juste pour Spencer et je pense que si cela met en péril la situation dans laquelle il se trouve en ce moment, ce n’est tout simplement pas juste pour Spencer. ça monte. »

SUIVANT

Wizards : Visitez Boston mercredi.

Filets : accueillent Miami mercredi.