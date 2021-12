Durant met de l’ordre et permet aux Nets de battre les 76ers

17/12/2021 à 06:34 CET

Avec seulement neuf joueurs disponibles, les Nets ont vaincu les 76ers 114-105 et ils consolident leur position de leader de la Conférence Est dans un match où Kevin Durant a une nouvelle fois démontré sa capacité à diriger et à mettre de l’ordre dans l’équipe de Brooklyn à des moments clés. Durant a terminé le match en tant que meilleur buteur et sur le point d’effectuer un nouveau triple-double avec 34 points, 11 rebonds, 8 passes décisives et 1 contre. KD n’a réalisé que 2 triplés (sur 3 tentatives) mais le dernier, réalisé à 1,46 minute de la fin du match alors que le score reflétait une égalité à 103-103, était essentiel pour la victoire des Nets. Durant a marqué le triple et également un lancer franc supplémentaire lorsqu’il a reçu un coup personnel de son défenseur, Tobias Harris, qui a transformé le tir de KD en un jeu de 4 points qui a séparé les Brooklyn au tableau d’affichage 107-103. Les 76ers n’ont pas pu rebondir et ont permis aux Nets de remporter leur quatrième victoire consécutive. Joel Embiid, le centre des 76ers, a totalisé 32 points, 9 rebonds, 6 passes décisives et 1 interception tandis que son coéquipier Seth Curry a inscrit 29 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception sur son casier.

Les Nets étaient déjà victorieux mardi contre les Raptors avec le même banc appauvri par les pertes, avec l’absence de joueurs de base dans le schéma de Steve Nash, l’entraîneur de Brooklyn, comme James Harden, LaMarcus Aldridge et DeAndre’ Bembry en plus de quatre Réservations. Et comme Durant lui-même l’a expliqué, peut-être que les 76ers sont venus à Brooklyn confiants que le match serait facile en raison des nombreuses absences parmi les habitants.

Coup d’ouverture des 76ers

« Il semble qu’ils soient venus trop détendus vu que nous n’avions que 9 joueurs. Alors nous les avons frappés dans la gueule dès le début », a résumé KD dès la fin du match. En effet, les 76ers ont fait preuve d’une certaine paresse en première partie de match. Après quelques échanges initiaux de tirs au cours desquels personne n’a raté un panier pendant 2 minutes, et l’équipe de Philadelphie a marqué les trois triples consécutifs qu’elle a lancés, le tableau d’affichage a commencé à basculer vers l’équipe locale. Avec une fiche de 17-15 après 5 minutes de jeu, Nash a demandé un temps mort et a réorienté ses joueurs. Le centre Blake Griffin a augmenté sa pression défensive sur Embiid, ce qui a permis de meilleures notes sur les hommes extérieurs, en particulier sur Curry. Trois minutes plus tard, les Nets avaient fait une série de 11-4 et s’étaient éloignés de 11 points au tableau d’affichage, 28-17, une marge qui est passée à 14, 39-25, à la fin du premier quart. À ce moment-là, Durant avait déjà 10 points, 6 rebonds et 2 passes décisives à son actif, plus de points qu’Embiid (4 points) et Curry (5) combinés.

Au deuxième quart-temps, les Nets ont continué d’augmenter leur avance contre un 76ers qui n’a pas fini par ajuster sa défense ou bien déplacer le ballon en attaque. Même ainsi, Embiid a marqué 10 points dans la période mais son effort n’a pas été suffisant pour qu’à la pause, l’avantage de l’équipe de Brooklyn soit de 18 points, 66-48.

Les 76ers sont toniques en seconde période

Après la mi-temps, les 76ers ont pris le match plus au sérieux. Curry et Embiid ont commencé à mieux travailler en attaque et au cours des quatre premières minutes du troisième quart-temps, ils étaient responsables à parts égales de 14 des 16 points marqués par l’équipe de Philadelphie. Au cours de ces 4 minutes, les 76ers ont eu une course de 5-17 qui a réduit l’avance des Nets à 8 points, 71-63. La récupération des 76ers aurait été plus rapide sans les 6 points consécutifs de Durant au cours de ce trimestre, qui s’est terminé par un 85-79 sur le tableau de bord.

Dans les 12 dernières minutes de jeu, la pression des 76ers a provoqué une succession d’erreurs chez les Nets, dont 5 revirements, qui ont permis à l’équipe de Philadelphie de faire match nul à deux reprises, d’abord 101-101 puis 103-103. À ces deux occasions, Durant a assumé la responsabilité de mettre de l’ordre dans son équipe et de donner la tranquillité d’esprit dans les derniers instants avec un triple plus un lancer franc qui a donné une avance de 4 points au tableau d’affichage en faveur de Brooklyn. Ni Curry ni Embiid n’ont pu résister à l’assaut de KD qui a permis aux Nets d’étendre leur avance à 9 points avec le résultat final de 114-105.