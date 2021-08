Durant ne regrette pas sa signature controversée par les Warriors

Le temps de Kevin Durant avec les Warriors continue d’être la source de commentaires de toutes sortes. Là, le joueur est devenu une légende, remportant deux titres dans les trois occasions qu’il a eues et les deux contre les Cavaliers de LeBron James pour couronner la précieuse rivalité entre les deux équipes. Mais ce n’est pas dans le sport que se concentrent ces conversations : ce qui a conduit à son arrivée dans l’équipe, laissant son grand rival à l’Ouest après l’avoir presque détrôné après la meilleure phase régulière de l’histoire, et ce qui a été dit de sa sortie, assaisonnée de une blessure très grave dont il semble plus que remis deux ans plus tard, ils prennent le gâteau.

Dans une conversation pour Bleacher Report, le récent MVP des Jeux olympiques de Tokyo a passé en revue ces aspects avec Draymond Green, qui joue également un rôle de premier plan dans ces deux aspects de l’histoire.

La façon dont l’attaquant né à DC a signé pour Golden State le 4 juillet 2016 est assez claire : “C’était une décision purement basket-ball, mais je pouvais faire d’une pierre deux coups et dire que je m’en foutais de ce que les gens disaient . “. Se référant à la question de Green, Durant ajoute: “Je pense que cela correspondait parfaitement à ce que vous faisiez des deux côtés du terrain avec le ballon. Et mon niveau de jeu avait atteint le point où j’avais besoin de voir comment cela correspondait à ça. Donc c’était clair pour moi. Je le ferais un million de fois et je n’aurais aucun regret.” Ce départ du Thunder, la première équipe qui l’a accueilli dans la Ligue, lui a fait ouvrir le parapluie des critiques pour être allé dans une équipe qui était déjà la meilleure pour essayer de gagner la NBA au lieu de continuer à essayer avec la sienne, un A décision qui vous accompagnera tout au long de votre vie en dépit d’être explicite avec la réponse.

Trois ans plus tard, il est parti, un peu par la porte arrière après avoir perdu la finale contre le Rapaces et avec une blessure qui l’a laissé au chômage pendant un an malgré le fait que sa signature pour le Filets C’était l’une des nouvelles de cet été-là.

Quant à ce qui a marqué son départ, se concentrant sur un combat brutal contre les Clippers que Durant a eu avec Green, il y a plus de flou dans l’explication. C’était un déclencheur. “Ce n’était pas la dispute elle-même, c’était la façon dont tout le monde a agi comme si cela n’arrivait pas. Bob Myers a essayé d’imposer la discipline et je pense que cela mettait un masque sur tout le reste”, a déclaré Durant, qui fait directement remarquer à Myers. , le directeur général, et secrètement Kerr, l’entraîneur-chef, pour la façon dont ils ont géré la situation. “Je leur ai dit: ‘Vous allez tout foutre en l’air. Les seules personnes qui peuvent le réparer sont lui et moi. Vous allez tout foutre en l’air.’ Et je pense qu’ils l’ont fait”, a déclaré Green, à qui Durant ajoute qu’il y croit aussi. Kevin, comme Draymond l’avait précédemment admis, voit des parallèles dans son histoire avec celle racontée dans le documentaire bien connu de Michael Jordan sur les Bulls : “Je me souviens l’avoir vu. La scène où Scottie [Pippen] Il ne va pas jouer à un jeu, et que tout le vestiaire lui a dit qu’il avait merdé en le faisant. Nous aurions dû mettre toute la merde sur la table : ‘Dray, K, tu as merdé de nous faire subir tout ça.’ Lavons-nous les mains et finissons le travail, c’est ce qui aurait dû arriver mais ne l’a pas fait. On a dansé autour de ça, on n’y a pas fait face, et ça me faisait foutrement bizarre.” Il confirme donc que cette discussion animée au Staples Center a été le déclencheur, même s’il y avait plus de raisons (le couplage de Durant dans le jeu de Kerr ou la bicéphalie en termes de leadership avec Stephen Curry), de la sortie aux Nets.

Les deux sont revenus pour coïncider les Jeux Olympiques avec les États-Unis en ce 2021. Dans les précédents, ceux de Rio, c’est dans lequel ils ont commencé leur grand amitié, malgré le grand combat, et dans lequel Durant s’est également lié d’amitié avec DeAndré Jordan, qu’il a emmené à Brooklyn pour sa nouvelle aventure.

“Je ne le regrette pas. Nous avons fait ce que nous devions faire. J’aurais aimé faire le triplé car c’est quelque chose d’étrange et nous étions déjà proches. Je pense que, si nous sommes en bonne santé, nous pouvons le faire dans le Les filets aussi”, a-t-il parié.

“Quand je regarde en arrière et que je vois mon passé chez les Warriors, je pense à quel point c’était spécial mais aussi que c’était le moment de partir”, conclut-il.