Les Nets sont le rouleau compresseur attendu dans le contenu, mais pas dans la forme. Actuellement, ils occupent la deuxième position à l’Est, avec le même pourcentage de victoires que Philadelphie et avec trois matchs à l’extérieur sur Milwaukee, les trois grandes franchises de la conférence dans ce parcours. Derrière eux, l’abîme: pour trouver le quatrième classé, des Hawks cultivés par la main de Nate McMillan, il faut redescendre encore cinq matchs. Beaucoup de différence dans une table qui manque Boston au sommet et qui réserve des surprises de la part de Charlotte ou des Knicks. À Miami, pendant une saison où les blessures et les protocoles les ont touchés comme peu d’autres, ils vaquent à leurs occupations. Personne ne va aimer les rencontrer en séries éliminatoires. Tel est le panorama et voici comment il a été dessiné: avec des Bucks qui, contrairement aux deux dernières années, se permettent, de temps en temps, d’utiliser la saison régulière comme laboratoire; certains Sixers qui, avec l’aide de Daryl Morey, disposent déjà d’outils pour éviter la monotonie et certains Nets qui sont là où l’entité de leurs trois grands les oblige à être. Bien que, sur la piste, il n’y ait pas de big-trois.

Ce matin, devant les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et après 23 matchs d’absence, Kevin Durant aura à nouveau quelques minutes. Bonne nouvelle pour le basket et encore mieux pour la Big Apple, qui Il n’avait pas apprécié sa grande star, avec la permission de Harden et Irving, depuis le 13 février dernier, quand il a été contraint de freiner. Les prévisions n’étaient pas alarmantes, mais les ennuis ont fini par s’allonger. Au départ, même sa présence n’a pas été exclue pour le match des étoiles, dans lequel il a également servi en tant que capitaine; mais, à la fin, il a dû rejeter leur présence. Derrière tout cela, une tension dans les ischio-jambiers de la jambe gauche. Un problème qui, finalement, a laissé derrière lui. Le plus important de tous, mais pas le seul. Et c’est que, tout au long de ce parcours, le 11 fois All Star ne trouve pas la continuité souhaitée. Une déception qui prend de plus grandes dimensions quand on prend en compte qu’elle survient après une déchirure au tendon d’Achille qui l’a tenu à 552 jours de basket. En janvier, il a dû rater trois matchs en raison d’un contact étroit avec Covid et, un mois plus tard, il a été forcé de quitter le terrain contre les Raptors de Toronto. en raison, encore une fois, de protocoles sanitaires. Une situation surréaliste qui a également précédé son dernier match avant blessure: 20 points et 5 rebonds et passes décisives contre les Golden State Warriors.

La nouvelle, cependant, est accompagnée d’une autre, de sens totalement opposé. Comme Malika Andrews d’ESPN l’a confirmé aujourd’hui, James Harden manquera au moins les matchs des 10 prochains jours en raison de la même blessure que son coéquipier vient de surmonter. Autrement dit, il ne sera pas contre les Pélicans aujourd’hui, mais, en principe, ni contre les Lakers, les Timberwoles, les Sixers ou les Hornets. Une séquence sans sa présence qui s’ajoutera aux deux précédents au dernier match, contre les Knicks, dans lequel il n’a pu endurer que quatre minutes sur le court. Mauvaise nouvelle pour Steve Nash, qui perdra ce qui était sûrement le joueur le plus important de l’équipe: 25,4 points, 11 passes décisives, 8,7 rebonds et candidat MVP. Du moins jusqu’à présent.

La concaténation des événements, cependant, a été la tendance habituelle. Jusqu’à présent, le redoutable «big-three» n’a pu partager que des minutes en sept matchs. La dernière fois qu’il l’a fait, en fait, ni Blake Griffin ni LaMarcus Aldridge n’avaient encore rejoint l’équipe. Une situation qui pourrait paraître un casse-tête pour Nash, mais qui, pour le moment, est en train d’être résolue de manière excellente, comme le montre la position de la franchise dans le tableau. La question n’est cependant pas sans importance face aux «playoffs». Malgré le fait que, comme on l’a vu, l’adéquation entre les joueurs s’est développée de manière fluide, le peu de temps partagé est encore un fait à prendre en compte face à la chimie de groupe. Harden a déjà trouvé sa place aux côtés d’Irving, le premier servant clairement de base et le second d’escorte. Et les deux sont en nombre brillant. La saison la plus marquante de Kyrie (28 points et 6,2 passes) s’ajoute à celles de «La Barba», déjà évoquées. Un combo qui pourrait être explosif dans de nombreuses directions et qui a été dans la bonne. Durant, pour sa part, sur les 19 matchs qu’il a pu disputer, se situe en moyenne au-dessus de ceux de sa carrière (29 + 7,3 + 5,3). Tout tient sur la table des nombres et, comme on pouvait s’y attendre, il s’améliorera encore avec la présence des trois coureurs; Mais, à l’approche des séries éliminatoires, accumuler des minutes ensemble est toujours positif, et il résiste.