Durant, seul face au danger

Une chose est claire : un seul joueur ne va pas gagner le ring. Aussi bon soit-il. Le soir de Stephen Curry, Kevin Durant a fait une autre démonstration spectaculaire dans un match dans lequel il a joué jusqu’à 48 minutes et s’est reposé 5. Les prolongations ont fait la différence pour l’attaquant, qui ne tire que la voiture de certains Netsqui continuent d’additionner les victoires en fonction du chéquier de leur star, un homme d’une qualité incommensurable qui ne fait qu’enchaîner les bonnes performances les unes après les autres. Durant reste l’un des meilleurs joueurs de la compétition à 33 ans, et il continue de montrer à quel point le basket-ball est formidable alors que le temps presse pour écrire l’histoire. Il n’a pas pu gagner dans le Thunder, quelque chose qu’il a fait dans ces Warriors qui ont changé l’histoire. Et, pour l’instant, au milieu du coronavirus et de l’agglomération de stars à Brooklyn, il n’a pas pu le faire dans les Nets. Où, qui allait le dire, est plus seul que jamais.

Les Nets ont remporté devant leur public un match très serré (131-129), en prolongation et avec Durant vêtu de la cape des héros. Non plus par nécessité et à cause du mauvais jeu de James Harden ou de l’absence de Kyrie Irving : le garde du corps et sa grosse barbe sont entrés, comme beaucoup d’autres, dans les protocoles d’hygiène et de sécurité liés au coronavirus. Il y a aussi LaMarcus Aldrige, Bruce Brown et quelqu’un d’autre. Un fléau qui commence à être surchargé avec la meilleure Ligue du monde, qui peut à nouveau renverser la vapeur vers le type de calendrier de l’année dernière (susceptible de changements) et laisser derrière lui les dates fixes qui cessent de l’être. Et, parmi tout cela, les équipes commencent à en vouloir et de perdre des matchs qu’ils ne perdraient pas dans des situations normales. Cela n’a pas commencé avec les Nets, qui, bien sûr, ont Durant en bonne santé.

L’attaquant, déjà un joueur total qui ne vaut pas la peine d’être catalogué dans un poste précis, a tout fait : 34 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, dont 12 sur 29 en placement et 2 sur 8 en triple. Sa disparition au quatrième quart (0 sur 5 sur le terrain) a amené les Raptors à faire des ravages sur la défense des Nets interrogée et à marquer 44 points pour forcer les prolongations d’une manière aussi inattendue que méritée. Dans ce document, Durant a cessé d’amorcer avec le triple et s’est assuré de marquer 6 points supplémentaires (avec 3 sur 6 dans les tirs, tous sur deux). Fred VanVleet a marqué un triple avec 5 secondes à faire, ce qui a laissé l’équipe de Nick Nurse à un seul point (130-129).Mais Patty Mills a raté le deuxième lancer du staff et Scottie Barnes a été contraint de lancer désespérément après le rebond sans succès. Et la victoire, une autre, pour les Nets.

Il y a peu d’adjectifs pour définir Durant, pas très bien accompagné à l’exception de Mills lui-même, qui est venu aux Nets comme May Water : 30 points avec 7 sur 14 en triple. Aussi, 17, avec 10 rebonds, par Kessler Edwards, 10 + 13 pour David Duke Jr., 16 pour Nic Claxton et 13 + 5 + 6 pour Blake Griffin. Une deuxième unité que Steve Nash n’utilise pas trop mais à laquelle il a été contraint de céder après l’avalanche de blessés qu’il subit. Et sur les Raptors (13-15, onzième Est), soit dit en passant, 23 pour Barnes, 25 pour Pascal Siakam, 31 pour VanVleet et 25 pour Gary Trent Jr., avec un match qu’ils ont failli gagner. mais celui dans lequel ils ont abandonné à cause de la grâce de Durant, qui ne se soucie pas de jouer seul.

Les Nets ont une fiche de 20-8, ajoutent leur troisième victoire consécutive et sont leaders de la Conférence Est. Mais ils tirent le meilleur parti d’un Kevin Durant qui joue près de 37 minutes par soir à 33 ans et est proche du 30 points, à 8 rebonds et à 7 passes décisives par nuit. Mais il assume trop face aux pertes, il n’a pas eu le soutien d’Harden quand le gardien a joué à ses côtés et il continue de s’acharner pour attirer un Kyrie Irving toujours porté disparu, malgré l’optimisme qui a été affiché. générés autour de l’entité sur son éventuel retour. Pour le moment, Durant est toujours nous ravir avec le basket d’un joueur générationnel, historique, extraordinaire et irremplaçable. Avec une facilité à faire un mansalva de points qui n’a jamais été vu auparavant et qui ne rechigne pas à jouer seul face au danger. Bien sûr, voyons combien de temps cela dure. Les batteries sont épuisées. Aussi celui de Durant. Bien sûr, jusqu’à ce que ce moment vienne, il est temps de profiter.