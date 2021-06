Durant solo ‘Big Three’ et met les Nets en tête

in

16/06/2021 à 08:17 CEST

L’attaquant Kevin Durant a vécu sa consécration de star et de leader en menant ce mardi à un retour et une victoire historique des Brooklyn Nets décimés qui ont battu les Milwaukee Bucks 114-108 lors du cinquième match de la demi-finale de la Conférence Est.

Durant, sans le meneur vedette Kyrie Irving, blessé d’une entorse à la cheville droite, le gardien James Harden, qui est revenu sans se remettre d’une contracture musculaire à la jambe droite, a finalement dû faire le travail des “Big Three seul”. dans un match mémorable qui lui a laissé un triple-double de 49 points, 17 rebonds, 10 passes décisives, trois interceptions et deux blocs.

Les actions de Durant ont transformé son jeu en l’une des performances les plus spectaculaires de l’histoire des séries éliminatoires, permettant aux Nets de prendre une avance de 3-2 dans la série des sept meilleurs. Le match 6 se jouera jeudi à Milwaukee, où les Bucks ont une fiche de 4-0 contre les Nets cette saison.

Avec Harden, qui est revenu mais n’a joué dans aucune facette du jeu, et sans Irving, Durant a dû jouer les 48 minutes et a réussi 16 des 23 tirs sur le terrain, dont quatre des neuf 3 points, et fait 13 des 16. de la ligne de but.

Rien n’a arrêté l’inspiration de but de Durant et toute la magie qu’il a déchaînée avec son jeu sur le terrain du Barclays Center de Brooklyn, s’abandonnant à la magistrale leçon de basket-ball donnée par l’attaquant vedette primé du joueur le plus utile.

Un dernier trimestre écrasant

Durant a marqué 20 points au quatrième quart, dont un triple dévastateur et décisif à 50 secondes de la fin qui permettrait aux Nets de conserver un point d’avance au tableau d’affichage, sans donner aux Bucks la possibilité de jouer en prolongation ou de gagner.

Le double MVP des finales de la NBA avec les Golden State Warriors est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à avoir au moins 45 points, 15 rebonds et 10 passes décisives dans un match éliminatoire.

Harden a joué pour la première fois depuis qu’il a joué 43 secondes dans le premier match de la série avec un ischio-jambier droit tendu. Il n’a tiré que 1 sur 10 et a raté les huit 3, mais a obtenu huit passes décisives et six rebonds en jouant 46 minutes.

L’attaquant de réserve Jeff Green est devenu le facteur de surprise gagnant en marquant sept triples et en marquant 27 points qui ont également été décisifs pour les Nets, qui avaient jusqu’à 17 points de retard au tableau d’affichage et tous en faveur des Bucks, à travers ceux qui manquaient de cohérence dans leur jeu.

Griffon sur scène

Un autre joueur important dans la victoire des Nets a été l’attaquant de puissance Blake Griffin, qui a atteint 17 points, dont trois trois triples, et pris trois rebonds. Une fois de plus, l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo s’est imposé comme le leader des Bucks en contribuant un double-double de 34 points et 12 rebonds, mais a échoué dans les moments décisifs en n’obtenant pas autant que son équipe avait besoin sur le temps plein.

La même chose s’est produite avec l’attaquant Khris Middleton, qui a marqué 25 autres points, tandis que le gardien Jrue Holiday a contribué 19 points et huit passes décisives, qui n’ont pas pu décider de la victoire pour l’équipe de Milwaukee. Les Bucks avaient tout l’élan après avoir remporté les deux matchs précédents à Milwaukee, Irving s’étant foulé la cheville en deuxième période du match 4.

Il semblait que Durant serait la seule des trois superstars à jouer mardi, ce qui, compte tenu de la façon dont il l’a fait, aurait peut-être été suffisant de toute façon. Les Nets ont initialement exclu Harden lundi, puis l’ont élevé mardi d’abord à douteux puis discutable. Il s’est entraîné avant le match et a semblé bien bouger, sortant du terrain dans le tunnel des vestiaires après son échauffement avant d’être autorisé à jouer.

Mais il ne semblait pas avoir toute la force dans sa jambe, laissant les sauteurs courts et battant rarement quelqu’un en dribble – des responsabilités que Durant assumées depuis le début. Les Nets étaient 4 sur 20 au premier quart, 2 sur 13 sur 3 points, et le jeu à trois points de Middleton avec 33 secondes à jouer a donné à Milwaukee une avance de 15-29 après la fin du premier quart.

Le panier de Durant est tombé à 33-42 avant qu’Antetokounmpo ne marque un triple et suive avec deux autres paniers pour porter l’avance à 16., où il était encore lorsque les Bucks sont entrés à la mi-temps à 43-59. Les Bucks menaient toujours de 16 points à mi-chemin du troisième quart, répondant à chaque fois que les Nets tentaient de réagir.

Mais la magie du score de Durant était encore à venir, qui est entré en action et a repris le jeu et l’expérience historique au Barclays Center de Brooklyn. Il a réussi les quatre tirs et a marqué 11 points dans le dernier 6:18 du troisième alors que les Nets ont fait 81-87 au début de la quatrième période.

Durant a ouvert le quatrième, son triple avec 8:36 à jouer pour porter le score à 94-93, la première avance de Brooklyn depuis 2-0. Le reste était d’élargir encore la silhouette de Durant et de mettre les Nets à une victoire d’atteindre la finale de la Conférence Est.