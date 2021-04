Durant, Westbrook et 2015-16: l’histoire qui pourrait être et qui n’a pas été

Le Thunder manquait de friture pour changer l’histoire. Ils avaient tout fait correctement, avec deux des victoires les plus invraisemblables que la dynastie Warriors ait jamais subies, lors des troisième et quatrième matchs d’une série, ils ont remporté respectivement 28 et 24 points. Même avec 2-1, ils ne se sont pas laissé intimider par un rival dominé par l’urgence qui ne pouvait pas répondre, ni physiquement ni tactiquement., à la puissance de la Cité du Tonnerre, avec une foule enhardie qui célébrait le dernier panier aussi bien que le premier. Le Thunder avait une avance de plus de 10 points dans cinq des sept matchs de la série, y compris le septième à Oracle, où ils étaient 13 en première mi-temps. Et dans le sixième, ils menaient 96-89 à cinq minutes de la fin. Et là le rêve s’est terminé: leur pouls tremblait, ils ont reçu un partiel de 19-5, ils n’ont fait qu’un seul panier dans cet espace de temps et ont perdu jusqu’à six balles, pour manquer de chance. Tout cela et 11 triples d’un Klay Thompson historique ont été ceux qui ont mis fin à un rêve et à un projet. Et aussi, ceux qui ont conduit à l’écriture de l’histoire que nous connaissons aujourd’hui et pas une autre très différente, qui aurait affecté à la fois la résolution de cette année et (peut-être) ceux qui sont venus plus tard.

Au cours de la saison 2015-16, la NBA, telle que nous la connaissons, a changé. Le 13 avril (il y a cinq ans), Kobe Bryant a mis fin à l’une des carrières sportives les plus légendaires de mémoire. Le même jour, les Warriors battent Memphis à Oracle, et remportent leur 73e victoire du parcours, un record historique qui mettra fin à ce que l’on croyait inatteignable, celui réalisé par les Bulls en 1995-96 (72-10). Peu de temps après, le 5 mai, Tim Duncan disputera son dernier match en NBA, annonçant sa retraite peu de temps après. L’au revoir des deux références maximales de sa génération (Kobe et Duncan) a définitivement laissé une ère libre, celle du triple, qui avait déjà été installée en NBA, mais qu’il le ferait entièrement dans un parcours dominé par une équipe, les Warriors, qui a changé le basket-ball. Aussi cette saison, Stephen Curry s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et a obtenu le premier MVP unanime de l’histoire, battant Shaquille O’Neal, qui en 2000 a reçu tous les votes sauf un, qui est allé à Allen Iverson. Finalement, ce fut une année d’actes inédits, de prouesses incroyables et une finale sans laquelle il est impossible de comprendre la compétition nord-américaine.

Parmi les 60 points de Kobe au jour de sa retraite, les 73 victoires des Warriors, la domination d’un LeBron qui cherchait à donner aux Cavaliers la bague promise à l’Est et la candidature des Spurs de longue date (67 victoires en la saison régulière), le Thunder a émergé. Avec 55 victoires en saison régulière, il semblait que ce serait une année clé pour le projet.; James Harden était sorti par la porte arrière en tant que bouc émissaire de la défaite lors de la finale de 2012, mais la blessure de Westbrook lors des séries éliminatoires de 2013, la défaite de la finale de la conférence contre les Spurs en 2014 et la campagne désastreuse de 2015, dans laquelle Durant est tombé au premier changement. et il n’y a pas eu de playoffs, ils ont généré une certaine impatience. En 2012, ce qui était considéré comme une pierre d’achoppement face à un avenir prometteur dans lequel ils devaient dominer le monde a été pardonné, mais les résultats, pour une chose ou pour une autre, n’ont pas fini d’arriver et Sam Presti a décidé de renvoyer Scott Brooks et d’embaucher Billy Donovan, entraîneur légendaire de l’Université de Floride, mais sans expérience en NBA.

Le Thunder a joué sans pression en 2015-16. Donovan, qui s’apprêtait à entraîner le Magic en 2007 mais demandait que le contrat déjà signé soit rompu pour rester à l’université, contrôlait parfaitement la chimie du groupe. Russell Westbrook allait à 23,5 points, 7,8 rebonds et 10,4 passes décisives, obtenant pour la première fois deux chiffres dans cette dernière catégorie statistique. Kevin Durant a en moyenne 28,2 points, 8,2 rebonds et 5 passes, des chiffres que n’importe qui aurait choisi pour MVP si c’était une saison dans laquelle Stepehen Curry n’avait pas été. L’équipe a été indemnisée: Serge Ibaka a aidé des deux côtés de la piste, Steve Adams a martelé la zone, Alvin Robertson s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la compétition et des gens comme Dion Waiters ou Enes Kanter ils ont contribué des minutes de qualité sur le banc. Le Thunder était la deuxième équipe à avoir marqué le plus de points par match dans la compétition, première aux rebonds, troisième aux buts sur le terrain, deuxième aux tirs de deux et sixième aux blocs, en plus de la troisième meilleure note nette de la compétition. La saison était bonne, mais il y avait tout de même le meilleur.

Des éliminatoires avec une seule erreur

Phil Jackson a déclaré que les éliminatoires sont décidées par le talent et la chance. Et, bien sûr, le Thunder avait un peu des deux. Ils n’étaient plus l’équipe inexpérimentée des années précédentes, qu’ils avaient montrée au premier tour contre des Mavericks qui n’avaient aucune option (4-1). En demi-finale, le rival était plus grand: les Spurs, avec Duncan en chute libre mais Kawhi à la hausse et LaMarcus Aldrige de signature de star, sans pourtant encore s’adapter à l’équipe. Les Texans avaient été battus en 2012 pour atteindre la finale, mais la vengeance a été servie froide en 2014, dans une saison qui s’est terminée par le cinquième titre pour Gregg Popovich et compagnie. Il y avait aussi Tony Parker et Manuu Ginobili. Mais c’était inutile: le Thunder a remporté le troisième match avec un seul point et a égalé la série au quatrième (avec 41 points de Durant), devant la menace rivale d’aller 3-1 jusqu’à San Antonio. Les cinquième et sixième sont également allés à OKC, qui a joué comme s’il s’agissait d’une équipe championne. Dans le dernier d’entre eux, forgé avec 37 points de Durant, ils ont renvoyé Tim Duncan, qui est resté à 19 ans lors de son dernier match. Le seul match de toutes les séries éliminatoires, soit dit en passant, dans lequel il a dépassé dix points. Et un autre fait: le Thunder a remporté deux matchs à domicile contre les Spurs, un de plus qu’ils n’avaient perdu toute la saison. Les Texans ont terminé 40-1 sur leur piste, un record de l’histoire de la NBA à égalité avec les Celtics en 1985-86. Et au premier tour, ils ont balayé les Grizzlies (4-0). En d’autres termes, minipoint pour OKC.

Le plat principal a été servi lors de la finale de l’Ouest. Les tout-puissants Warriors sont arrivés avec le groupe des favoris, après avoir remporté les Rockets en cinq matchs au premier tour et avoir fait de même avec les Blazers en demi-finale. Le Thunder a dominé le premier match, a été débordé dans le deuxième et a marché dans les troisième et quatrième, devant une foule enflammée qui croyait légitimement au ring. Au quatrième tour, Westbroon avait 36 ​​points, 11 rebonds et 11 passes. Ces deux affrontements ont été la confirmation, presque la seule jusqu’à la finale, dans laquelle les Warriors semblaient humains, sans pouvoir défendre les attaques de leur rival, la qualité du duo dynamique du Thunder ou les contre-attaques de Russ (26,7+) 7 + 11,3 dans la série, par 30 + 8 pour Durant)), plus rapide que jamais. Le moment clé était également dans la quatrième, avec une vilaine faute de Draymond Green sur Adams qui n’a pas été sanctionnée.. Curiosités du destin, cela s’est produit en finale, le pivot étant sorti pour le cinquième tour, le premier du retour des Cavaliers. Dans le sixième, nous connaissons déjà l’histoire. Et le septième, avec 36 points et 7 sur 12 des triples de Curry, était la confirmation du champion, celui que les grandes équipes ont eu à travers l’histoire, le sentiment que les Warriors, en se débarrassant d’une situation aussi ignominieuse, ils étaient immortel.

En finale, le contraire a été démontré, avec l’héroïsme bien connu de LeBron James aux côtés de Kyrie Irving et la réalisation de l’anneau promis. C’était aussi la touche finale d’une saison historique, avec le bâton conséquent pour certains guerriers qui ont échoué à la fin. Harrison Barnes était 1 sur 6 sur 3 points dans le match 5 et 0 sur 5 dans le match 6, qui a été forgé avec 41 points de LeBron et autant de Kyrie. Au septième, entre Curry (boiteux pendant la série) et Klay, ils ont raté 18 triples. Le pouls qui a secoué OKC lors de la finale de l’Ouest était inquiétant pour les Warriors, qui ont subi quelque chose de similaire au moment décisif. Et, en plus de tout ça, une autre note: septième à l’Oracle entre Warriors et Thunder était le dernier de Kevin Durant dans son équipe d’origine (de Sonics à OKC, mais original, après tout). L’attaquant s’est dirigé vers le rival qui les avait éliminés, imitant pour de nombreux LeBron’s The Decission en 2010 et devenant l’ennemi public numéro 1. Il a alerté Westbrook, en passant, à la dernière minute et par SMS, comme qui laisse à votre partenaire par watshapp. En fin de compte, cette série a changé l’histoire récente de la NBA et l’avenir d’un Durant qui est aujourd’hui un joueur historique avec deux anneaux. Et celui de Westbrook, qui sans Durant est … eh bien, ce qu’il peut et nous le savons tous. Et une chose est claire: vous ne vivez pas avec des facteurs déterminants. Mais ce “et si …” donne beaucoup de jeu dans ce cas. Et dans bien d’autres, bien sûr.