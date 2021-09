Durará muy poco, portátil Huawei con Windows 10 rebajado ¡300€!

in

El modelo del que estamos hablando cuenta con sistema operativo Windows 10 para que desde el primer momento puedas aprovechar la gran cantidad de software qu’existe para el desarrollo de Microsoft. Esto, junto a una potencia que es realmente alta como vamos a explicar posteriormente, hace que la compra de este equipo sea bastante recomendable especialmente si se tiene en cuenta que ahora mismo te puedes horrible 300 euros respecto al precio que tiene habitualmente en la mencionada tienda online. Además, podrás utilizar las cuentas prime para no tener que pagar nada pues le envío y, además, recibirás el producto al día siguiente de comprarlo.

Este portátil Huawei es muy completo

Para empezar, debes saber el hardware principal te permitirá utilizar este ordenador en prácticamente cualquier situación e independientemente de las necesidades que tengas. Esto se consigue ya que por un lado cuenta con un processador AMD Ryzen 7 3700 que se combine avec 16 Go de RAM. Claramente, este es un dispositivo que cuenta con músculo más que suficiente para incluso editar los vídeos que quieres publicar in YouTube con una alta resolución. Además, su tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Vega 8, sin estar especialmente orientada al gaming, sí que permite disfrutar de una gran cantidad de títulos como por ejemplo Fortnite con una calidad plus que suficiente.

Este portátil que sirve para poder trabajar fuera de casa tiene un acabado de lo más llamativo debido a que cuenta con métal en toda su carcasa. Además, las dimensiones de las teclas que ofrece eso lo suficientemente grandes para resultar cómodas y no le faltan opciones avanzadas como por ejemplo la inclusión del lecteur de huellas en el botón de encendido para aumentar la seguridad que se tiene alzar útil. Algo que seguro resulta tan interesante como positivo es que el touchpad integrado en el MateBook 13, al tener unas buenas dimensiones, resulta muy intuitivo de utilizar (incluso al usar gestos algo que permite sin problema alguno).

Una pantalla ideal para trabajar

Esto se debe a que tiene unas dimensions de 13 poulgadas Que son más que adecuadas para poder utilizar en cualquier condición el portátil Huawei ya que resulta bastante manejable y el peso está claramente por debajo de los dos kilos. Por cierto, este componente cuenta con una resolución de 2.160 x 2.1560 pixels (2K), lo que te asegura que vas a poder disfrutar de cualquier contenido multimedia con una alta calidad… esto, por ejemplo, te permitirá ver las películas y las series de las plataformas online con una gran precisión.

Sí a todo lo que hemos comentado le sumas que la autonomía super las 10 heures d’utilisation en prácticamente cualquier situación y que también dispone de carga rápida a utilizar un puerto Type USB C, la verdad es que son muchas y buenas las opciones que ofrece este portátil Huawei MateBook 13 que ahora mismo tiene un descuento espectacular en Amazon. No te lo pierdas !