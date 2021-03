. Durée de la montre: semaine 4

Cette semaine, sur Watch Time, rejoignez Zac Hall et le développeur Tempo de ., Rahul Matta, qui donnent des mises à jour sur leur parcours de santé et leur vie et discutent de Tempo sur l’App Store d’Apple.

Vous lisez . – des experts qui font l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter , Facebook et LinkedIn pour rester informés. Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos tutoriels et abonnez-vous à notre chaîne YouTube