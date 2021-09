Durée de sortie de Life Is Strange True Colors et prix du DLC Wavelengths

L’heure de sortie de Life is Strange True Colors approche à grands pas et vous pouvez le pré-commander dès maintenant pour précharger et obtenir le DLC de l’histoire de Wavelengths.

C’est l’un des jeux les mieux notés de l’année à ce jour, avec de nombreux points de vente louant son histoire et ses personnages. Alex Chen et les acteurs de soutien seraient particulièrement mémorables, et beaucoup ont qualifié l’aventure de meilleure de la série à ce jour.

Et ce qui rend tous les éloges ci-dessus particulièrement intéressants, c’est que vous pourrez profiter pleinement et terminer le jeu en une seule fois.

La vie est étrange : Couleurs vraies | Pouvoir et conséquences

À quelle heure sort Life is Strange True Colors ?

La date et l’heure de sortie de Life is Strange True Colors sortiront le 9 septembre à 09h00 PT, 12h00 HE et 17h00 BST.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées par le compte Twitter officiel du jeu. Vous pouvez profiter de l’histoire d’empathie d’Alex Chen sur PlayStation, Xbox ou PC, en attendant, elle arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Bien que le dernier volet de la série soit considéré comme le meilleur à ce jour, de nombreux fans aiment toujours la première aventure avec Max et Chloé. Leur collection remasterisée était également prévue pour 2021, mais elle a été reportée à 2022.

Comment précharger

Vous pouvez précharger Life is Strange True Colors dès maintenant en le pré-commandant sur le PSN ou le magasin Microsoft.

Le fichier a été révélé comme 12,1 Go plus tôt cette année, donc ce n’est pas du tout un gros jeu. Sa configuration système PC n’est pas non plus trop exigeante :

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: AMD FX-8350, 4,00 GHz / Intel Core i5-3470, 3,20 GHz

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphique: Radeon RX 590, 8 Go / GeForce GTX 1060, 6 Go

DirectX : Version 11

Espace de rangement: 30 Go d’espace disponible

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur: AMD Phenom II X4 965, 3,40 GHz / Intel Core i5-2300, 2,80 GHz

Mémoire: 6 Go de RAM

Graphique: Radeon HD 7790, 2 Go / GeForce GTX 750Ti, 2 Go

DirectX : Version 11

Espace de rangement: 30 Go d’espace disponible

Prix ​​de l’histoire de la longueur d’onde et bonus de précommande

Le bonus de précommande pour chaque édition du jeu est de quatre tenues supplémentaires pour Alex, tandis que le DLC Wavelength Story est inclus dans les éditions Deluxe et Ultimate.

Vous trouverez ci-dessous les bonus pour les deux forfaits les plus chers :

Édition de luxe – 54,99 £ :

Histoire bonus exclusive : la tenue exclusive de « Wavelengths » Life is Strange Hero

Édition ultime – 64,99 £ :

Histoire bonus : Pack de tenues de héros « Wavelengths » Life is Strange Life is Strange Remastered LiS : Before the Storm Remastered LiS:BTS – Tenue de crypte zombie

Dans d’autres nouvelles, la nouvelle carte Warzone Pacific sortira après la date de sortie de Vanguard