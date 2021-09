Durée du jeu Life Is Strange True Colors et bonus Ultimate Edition

Life Is Strange True Colors est le premier opus de la série sans aucun épisode, mais sa durée de jeu est toujours aussi longue que les aventures précédentes.

Plutôt que Max ou Chloé, Sean ou Daniel, le jeu met plutôt en vedette Alex Chen qui a la capacité de super-héros de l’empathie. Ce pouvoir lui permet de détecter les émotions de son entourage qu’elle peut ensuite manipuler en étant témoin d’une rafale de souvenirs puissants et traumatisants.

Elle est la star de la campagne principale, mais un DLC supplémentaire appelé « Longueurs d’onde » est disponible à condition que vous achetiez les éditions Deluxe ou Ultimate de Life is Strange : True Colors.

Combien de temps faut-il battre Life is Strange True Colors ?

Life is Strange True Colors dure environ 10 à 15 heures à battre.

Cette estimation est une gracieuseté de Rachael Fiddis dont la critique élogieuse de DualShockers est disponible pour vérifier. Il n’a pas d’épisodes contrairement aux versements précédents, c’est donc la première fois que le jeu sera disponible pour jouer complètement dès le premier jour.

Les première et deuxième saisons de Square Enix comprenaient cinq épisodes au total, et chacun a duré environ 2-3 heures. Cela signifie que True Colors a à peu près la même longueur malgré son manque de chapitres décalés.

Comment obtenir l’histoire de la longueur d’onde

Vous ne pourrez jouer à l’histoire de la longueur d’onde dans Life is Strange True Colors que si vous achetez l’édition Deluxe ou Ultimate.

Il se déroule avant les événements du nouveau jeu et vous mettra dans la peau de Stéphanie Gingrich que les fans reconnaîtront dans Before the Storm. Bien que vous n’ayez pas besoin de jouer comme elle pour comprendre l’histoire de True Colors, le DLC se positionne comme une préquelle de ses événements.

Bonus de précommande de Life Is Strange True Colors

Le bonus de précommande pour chaque édition du jeu est de quatre tenues supplémentaires pour Alex, tandis que les suivantes sont exclusives aux packs Deluxe et Ultimate :

Édition de luxe – 54,99 £ :

Histoire bonus exclusive : la tenue exclusive de « Wavelengths » Life is Strange Hero

Édition ultime – 64,99 £ :

Histoire bonus : Pack de tenues de héros « Wavelengths » Life is Strange Life is Strange Remastered LiS : Before the Storm Remastered LiS:BTS – Tenue de crypte zombie

