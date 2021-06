Durée du PLI pour smartphone prolongée d’un an ; Les dépenses de BharatNet ont augmenté

Un total de 10 entreprises – 5 mondiales et 5 locales – ont été sélectionnées pour le programme PLI qui a débuté en août 2020, et sont tenues d’atteindre les objectifs fixés en matière d’investissements et de ventes supplémentaires au cours de l’année de base, qui est l’exercice 20.

Le gouvernement a prolongé d’un an la durée du programme d’incitations liées à la production pour les smartphones, car plusieurs fabricants n’ont pas été en mesure d’atteindre l’objectif de vente de la première année (FY21) en raison de perturbations causées par Covid. En conséquence, l’année de fin du programme sera désormais FY26 au lieu de FY25. Cependant, les objectifs de dépenses, d’investissement et de vente, l’année de base et la structure d’incitation resteront les mêmes.

Le gouvernement a également fait une allocation supplémentaire de Rs 19 041 crore pour le projet à large bande BharatNet en cours. Avec cela, la dépense totale pour le projet sera de Rs 61 109 crore, y compris le montant déjà approuvé de Rs 42 068 crore en 2017. Cela ne pèse pas sur la situation budgétaire du gouvernement car les fonds pour BharatNet sont fournis par le fonds d’obligation de service universel où environ Rs 55 000 crore est inutilisé.

Le gouvernement ne perd rien non plus en termes de revenus en étendant le régime PLI. L’extension profitera aux fabricants sous contrat d’Apple comme Foxconn, Rising Star et Wistron, ainsi qu’à cinq fabricants nationaux, car ils pourront choisir n’importe quelle période de six ans pour atteindre leurs objectifs. Seul fabricant sud-coréen, Samsung Electronics a pu atteindre l’objectif de vente de la première année et il obtiendra ses incitations pour l’année. À l’avenir, il aura également la possibilité d’ajuster une année pour atteindre ses objectifs s’il le souhaite pour une raison imprévue.

La dépense totale pour le smartphone PLI sur cinq ans est de Rs 40 951 crore et l'incitation varie entre 4 et 6% par an.

