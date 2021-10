Durga Puja 2021: date de Durga Puja, puja vidhi, histoire, thème, signification, protocoles Covid cette année et plus

Le jour célèbre la victoire de la déesse Durga sur Mahishasura, le démon buffle. La victoire représente le triomphe du bien sur le mal (Photo: IE)

Date de Durga Puja 2021 : Le festival de cinq jours de Durga Puja est célébré avec beaucoup de zèle et d’apparat à travers le pays, en particulier au Bengale occidental. Ce festival est considéré comme l’un des plus grands festivals du pays. Les préparatifs battent leur plein pour accueillir la déesse dans sa demeure terrestre. Durga Puja est particulièrement important pour la communauté bengali. Mais il existe de nombreux autres États – Assam, Odisha, Bihar, Jharkhand et Tripura qui célèbrent le festival avec énergie et enthousiasme. Le festival de cinq jours se termine à Dussehra. Le jour célèbre la victoire de la déesse Durga sur Mahishasura, le démon buffle. La victoire représente le triomphe du bien sur le mal.

Les festivités commencent généralement avec Maha Sashthi, mais les préparatifs pour les festivals commencent beaucoup plus tôt – avec Mahalaya qui est le dernier jour de la quinzaine sombre (Krishnapaksha) du mois d’Ashvin. On pense que la déesse Durga descend sur Terre ce jour-là chaque année. Devipaksha commence le lendemain. Il marque le premier jour du mois de Sharad, marquant la célébration de Durga Puja.

Durga Puja 2021 : Signification et vidhi

Les rituels Puja commencent par Mahalaya mais le festival principal commence le Maha Sasthi, le sixième jour de Devipaksha. Ghatasthapana est considéré comme l’un des rituels les plus importants car il marque le début de neuf jours de festivité. Il existe des règles et des directives bien définies pour effectuer le ghatasthapana ou le kalash sthapana par les écritures indiennes pendant une certaine période au début de Navratri. Le rituel est une reconnaissance de la déesse, et il est également dit que le faire au mauvais moment peut provoquer sa colère. Le rituel Ghatasthapana est interdit pendant l’amavasya et la nuit. On dit que le premier tiers de la journée est le moment le plus propice pour se produire pendant que Pratipada prévaut.

Plus de 5 000 flics dans les rues pendant Puja

Le commissaire de police de Calcutta, Soumen Mitra, lors du lancement du guide Puja 2021 du département, a déclaré que plus de 5 000 personnels de police seraient déployés pour animer la foule lors des festivités de la semaine prochaine à Calcutta, selon le rapport Indianexpress.com. La ville est presque d’humeur festive, plusieurs grands pandals Puja ayant déjà été inaugurés.

Suivez les protocoles covid : évitez les foules et les cortèges, service de santé de la BM

Le chef de la police de la ville suivrait les ordres de la Haute Cour de Calcutta en suivant strictement les protocoles de Covid-19 pendant les célébrations. Ceux qui ont reçu les deux doses de covid-19 seront autorisés à entrer dans les pandals cette année. Les comités Puja peuvent organiser leurs rituels traditionnels Durga Puja tels que Sindur Khela et Anjali. Ces rituels ont été interdits l’année dernière en raison du covid-19. Selon les dernières directives du tribunal, au moins 45 à 60 personnes seraient autorisées à entrer dans les grands pandals et 10 à 15 personnes seraient autorisées à entrer dans les petits pandals.

Directives Puja émises par le gouvernement de l’État

Lundi, le gouvernement de l’État a énuméré les directives de Puja. L’ordre disait : « Cette année, Puja est organisée et célébrée au milieu de cette pandémie sans précédent. Cela exige des mesures de sécurité sanitaire appropriées et adéquates pour les citoyens. Les comités Puja doivent garantir les normes de santé et de sécurité pour eux-mêmes et pour les participants et les visiteurs.

« Les pandals ouverts spacieux avec des pandals d’entrée et de sortie séparés doivent être spacieux et doivent être maintenus ouverts de tous les côtés. S’il devient indispensable d’avoir un plafond fermé, les côtés devront être maintenus ouverts. Les pandals doivent conserver un espace et des dispositions adéquats pour assurer une distanciation physique conformément aux normes existantes en matière de pandémie de Covid-19. Il devrait y avoir des dispositions d’entrée et de sortie séparées avec des portes séparées. Les mélanges et les foules doivent être évités à tous les endroits. Des marquages ​​au sol et autres signalisations doivent être effectués sur les voies d’entrée et de sortie et les points de rassemblement pour assurer le respect des normes de distanciation physique », indique en outre l’ordre.

« L’utilisation de masques et de désinfectants sera obligatoire pour tous les visiteurs des pandals. Pour répondre à toute exigence, les organisateurs doivent prendre des dispositions adéquates pour la distribution de masques à proximité immédiate du pandal pour les visiteurs qui se présentent par inadvertance dans les locaux du pandal sans porter de masque. L’utilisation et la disponibilité de désinfectants pour les mains devraient également être rendues obligatoires dans les locaux et le quartier du pandal. »

Mamata Banerjee inaugure les pandals Durga Puja

Vendredi, le ministre en chef Mamata Banerjee a inauguré plusieurs pandals Durga Puja dans le sud de Calcutta pour la troisième journée consécutive. Le ministre en chef a également exhorté les gens à suivre les protocoles de Covid-19 pendant les festivités et a déclaré: «J’exhorte les gens à suivre toutes les directives de Covid-19 pendant Durga Puja. Veuillez porter des masques lors de la visite des pandals. Ne baissez pas la garde en cette période festive », chez Samaj Sebi Sangha. Le chef du Trinamool Congress (TMC) a inauguré des pandals à d’autres endroits, tels qu’Ekdalia Evergreen, Ballygunge Cultural, Singhi Park, Hindustan Park, Falguni Sangha, Mudiali et Shiv Mandir.

