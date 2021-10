Durga Puja 2021: diffusion en ligne, bhog livré à domicile – voici comment les gens de CR Park célèbrent durga puja au milieu de la crise covid

Les visiteurs ont été invités à maintenir une distance sociale et à couvrir les visages avec des masques faciaux dans tout le Darsham (Photo: PTI/ West Bengal)

Durga Puja 2021 : Durga Puja n’est pas la même cette fois. L’enthousiasme observé chez les fidèles est cependant toujours le même. Cette période de l’année, les pandals pujo ont pris des dispositions spéciales en gardant à l’esprit le protocole covid. Il y a des barricades pour les visiteurs, des dispositions spéciales pour la livraison à domicile du bhog, suivies de la diffusion en direct du pujo sur YouTube et Facebook. Ce sont des vues communes de la plupart des pandals pujo de la ville.

Au Kali Mandir de CR Park, les idoles et les pandals étaient aussi simples que possible. Cette fois, les visiteurs n’étaient pas autorisés à contourner les pandals, mais ne pouvaient qu’entrer en file, demander des bénédictions, offrir des prières et des respects et partir en file. il y avait des limites soigneusement placées pour s’assurer que les visiteurs n’entassent pas l’endroit avec des points d’entrée et de sortie séparés. Des désinfectants ont également été placés aux points d’entrée pour assurer une protection maximale des personnes.

Les visiteurs ont été vus dans de nouveaux vêtements colorés comme chaque année. Les visiteurs, cependant, contrairement à plus tôt, ne participaient pas à l’anjali et à d’autres rituels. En fait, ils ne préféraient même pas manger du bhog à l’intérieur du complexe pandal/temple. Les visiteurs priaient et continuaient d’avancer. Beaucoup se sont également arrêtés pendant un moment et ont pris des photos avec un fond de pandal. Le bhog a été préparé à l’intérieur du complexe. Au moins 14 points de collecte différents ont été mis en place pour les visiteurs cette année à CR Park.

Prodip Ganguly, secrétaire, CR Park Kali Mandir Society, a déclaré que les visiteurs devaient pré-réserver le bhog, puis le récupérer dans l’un des nombreux points de distribution. Au moins 20 personnes ont participé au processus de fabrication et d’emballage du bhog pour les visiteurs avec une personne responsable de chacun des 14 centres.

Le comité sur sa page Facebook a partagé les directives qui devaient être gardées à l’esprit par les visiteurs. Les visiteurs ont été invités à maintenir une distance sociale et à couvrir les visages avec des masques faciaux dans tout le Darsham. Aucune offrande n’a été autorisée cette année. Pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie à cause de COVID-1i, le comité a publié les photos de ceux qui se trouvaient à l’intérieur du complexe du temple avec le slogan « Hommage aux âmes décédées de CR Park pendant la pandémie de covid-19 ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.