Durga puja sacs statut de patrimoine de l’UNESCO

« Durga puja à Calcutta vient d’être inscrite sur la liste du patrimoine immatériel. Félicitations à l’Inde », a posté l’agence des Nations Unies sur Twitter avec une image d’une idole de la déesse attachée à celle-ci.

L’UNESCO a accordé mercredi le statut de patrimoine au festival Durga puja du Bengale occidental, une décision qui a été saluée par la population de l’État.

Suvaprasanna, président de la Commission du patrimoine de l’État, a déclaré que le carnaval de la route rouge, qui montre le savoir-faire qui entre dans la fabrication des pandals Durga puja, a sensibilisé davantage de personnes à travers le monde à la grandeur qui est synonyme du festival.

