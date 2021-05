Durham n’aurait dépensé que 1,5 million de dollars au cours des six premiers mois de l’enquête Trump-Russie du FBI .

Le procureur américain John Durham n’aurait dépensé que 1,5 million de dollars au cours des six premiers mois où il menait son enquête sur les origines de l’enquête du FBI sur la théorie du complot Trump-Russie, un chiffre relativement faible selon les normes de Washington et probablement une preuve supplémentaire pour les conservateurs qui croient l’enquête était sous-alimenté et terne.

Le montant serait inférieur à 25% de ce que l’ancien directeur du FBI, Robert Mueller, a dépensé lors de l’enquête du conseil spécial sur des allégations non prouvées de collusion entre le président Donald Trump et la Russie, selon le Washington Times, qui a rendu compte vendredi du budget de Durham.

Tom Fitton, président du groupe de surveillance conservateur Judicial Watch, a déclaré à la publication que le chiffre “démontre ce que je pense que les observateurs ont déjà conclu : l’enquête est à faible énergie, et il n’est pas intéressé à aller au fond du pire scandale de corruption gouvernementale au sein du gouvernement l’histoire.”

“Ces dépenses sont l’état de repos d’un bureau” plutôt qu’une enquête active, a affirmé Fitton.

