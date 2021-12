Durham se concentre sur la campagne de Clinton et pourrait appeler des assistants à témoigner, révèle une note de la cour

L’équipe d’Hillary Clinton s’est longtemps battue pour garder ses liens avec le dossier de Christopher Steele à la vue du public, mais l’avocat spécial John Durham indique maintenant clairement qu’il s’intéresse de près au comportement de sa campagne lors de l’enquête sur la collusion en Russie. Il suggère même que certains de ses collaborateurs pourraient être convoqués comme témoins au procès.

La révélation bouleversante de Durham est entrée dans un dossier judiciaire de routine ce mois-ci dans le cas d’Igor Y. Danchenko, un analyste russe qui était une source principale en 2016 pour le dossier désormais tristement célèbre de Steele. Danchenko a été accusé d’avoir menti à plusieurs reprises au FBI lors de l’enquête sur la collusion en Russie et a plaidé innocent.

La requête de Durham demandait au président du tribunal de déterminer si les avocats de Danchenko —Danny Onorato et Stuart Sears du cabinet d’avocats Schertler Onorato Mead & Sears — posent un conflit d’intérêts parce que le cabinet représente également la campagne Hillary for America ainsi que plusieurs anciens responsables de la campagne en « questions devant le conseil spécial ».

« La campagne Clinton a financé les rapports de recherche de l’opposition, familièrement connus sous le nom de » dossier « , qui sont au cœur de l’acte d’accusation contre l’accusé », a déclaré l’équipe de Durham dans la motion. « En conséquence, pour les raisons énoncées ci-dessous, le gouvernement demande respectueusement à la Cour d’enquêter sur les problèmes de conflit potentiels énoncés dans le présent document. »

Les procureurs ont déclaré qu’ils voulaient savoir ce que la campagne Clinton savait de l’exactitude des allégations maintenant discréditées du dossier Steele de collusion Trump-Russie et si des représentants de la campagne « ont dirigé, sollicité ou contrôlé » les activités de Danchenko aidant Steele.

« Les intérêts de la campagne Clinton et de l’accusé pourraient potentiellement diverger dans le cadre de discussions sur le plaidoyer, de procédures préalables au procès, d’audiences, de procès et de procédures de détermination de la peine », ont déclaré les procureurs au tribunal, qualifiant souvent le dossier Steele de « rapports de la société ». . «

« Par exemple, la campagne Clinton et l’accusé pourraient chacun être incités à rejeter le blâme et/ou la responsabilité sur l’autre partie pour toute information prétendument fausse contenue dans les rapports de la société et/ou fournie au FBI », a déclaré le dossier Durham. déclaré. « De plus, il est possible que l’une de ces parties cherche également à faire valoir qu’elle a été lésée ou escroquée par les actions, déclarations ou représentations de l’autre. »

Pour la première fois, Durham a également évoqué la possibilité que des collaborateurs d’Hillary Clinton puissent témoigner au procès de Danchenko.

« Dans le cas où un ou plusieurs anciens représentants de la campagne Clinton (qui sont représentés par le cabinet de l’avocat de la défense) sont appelés à témoigner lors d’un procès ou d’une autre procédure judiciaire, le défendeur et tout témoin seraient représentés par le même cabinet d’avocats, entraînant un conflit potentiel », a soutenu l’équipe de Durham.

Et pour l’une des premières fois, l’équipe de Durham déclare à un tribunal ce qu’elle pense être le motif politique de la campagne Clinton pour payer son cabinet d’avocats, Perkins Coie, pour embaucher le cabinet d’investigation Fusion GPS pour embaucher l’agent à la retraite du MI6 Steele pour écrire les rapports anti-Trump Russie connus sous le nom de dossier.

« La campagne Clinton, par l’intermédiaire du cabinet d’avocats-1 et du cabinet d’enquête américain-1, a commandé et financé les rapports de la société dans le but de recueillir et de diffuser des informations désobligeantes sur Donald Trump », indique le dossier.

Au total, le dernier dossier du tribunal de Durham identifie cinq domaines dans lesquels le cas du procureur peut poser un conflit, notamment :

la « connaissance ou méconnaissance de la véracité de l’information » de la campagne Clinton dans le dossier créé par Steele avec l’aide de Danchenko ; la « conscience ou méconnaissance des méthodes de collecte de l’accusé et des sous-sources » de la campagne Clinton ; « des réunions ou des communications » entre la campagne Clinton, Fusion GPS et Steele « concernant ou impliquant » Danchenko ; « la connaissance ou l’ignorance du défendeur concernant le rôle de la campagne Clinton et les activités entourant le » dossier Steele ; Et « la mesure dans laquelle la campagne Clinton et/ou ses représentants ont dirigé, sollicité ou contrôlé » les activités de Danchenko.

« Sur chacune de ces questions, les intérêts de la campagne Clinton et de l’accusé peuvent diverger », a expliqué le dossier du tribunal.

La note donne l’explication la plus détaillée à ce jour de l’intérêt de Durham pour la campagne Clinton et de son exposition potentielle dans son enquête criminelle, surprenant même certains enquêteurs chevronnés du Russiagate.

« Il avance méthodiquement contre la plus grande entreprise criminelle organisée à avoir jamais renversé une élection présidentielle », a déclaré Kash Patel, l’ancien conseiller d’enquête en chef du House Intelligence Committee. Patel a travaillé avec le représentant Devin Nunes, le président du comité, pour exposer le faux récit de collusion avec la Russie comme un sale tour politique qui a alimenté les recherches de l’opposition au FBI pour que Trump fasse l’objet d’une enquête sous de faux prétextes.

Patel, ancien procureur fédéral et conseiller de Trump, a déclaré au podcast de John Solomon Reports que la note de service était « une tournure incroyable » dans l’affaire russe. Il a déclaré que le fait que le cabinet d’avocats représentant la campagne Clinton soit le même que celui représentant Danchenko était certain de soulever des questions.

« Il faut se demander pourquoi, dit-il. «Pourquoi les avocats de la campagne Clinton seraient-ils allés représenter la source n ° 1 du dossier Steele, qui a été inculpée au niveau fédéral de cinq chefs d’accusation de mensonge au FBI dans un acte d’accusation de 39 pages qui cite d’anciens membres du personnel de la campagne Clinton ?

« Il n’y a pas de coïncidences dans ce type d’enquêtes. »