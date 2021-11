Dürr Group nomme Pulp Strategy comme agence digitale

L’agence numérique sera également responsable de la planification de nouvelles initiatives numériques pour la marque.

Dürr India, filiale du Groupe Dürr a confié son mandat digital à l’agence indépendante Pulp Strategy. Dans le cadre du mandat, Pulp Strategy s’occupera du marketing B2B pour les plateformes numériques appartenant à la marque, y compris le marketing de contenu, la création de contenu et le référencement. L’agence numérique sera également responsable de la planification de nouvelles initiatives numériques pour la marque.

« Pulp Strategy a montré une profonde compréhension de notre parcours de consommateur numérique. Ils ont démontré une approche axée sur les données et sont alignés sur nos objectifs. En tant qu’équipe, nous suivons les meilleures pratiques mondiales dans tous les aspects de notre entreprise, y compris notre marketing, l’équipe Pulp Strategy a montré l’expérience et la compréhension de notre besoin de confidentialité des données, de directives PII, entre autres, en plus de l’expertise technique requise. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour accroître notre engagement client, notre préférence pour la marque et notre acquisition », a déclaré Kabilan Veeraiyan, directeur de division – MS et marketing, Dürr India.

Le compte a été gagné suite à un pitch multi-agences. L’association a été lancée avec un marketing de contenu pour l’ensemble de l’industrie et un portefeuille diversifié pour le public B2B de Dürr India. Pour Ambika Sharma, directeur général de Pulp Strategy, le marketing auprès des entreprises est très différent du marketing auprès des consommateurs individuels. « C’est pourquoi le marketing B2B est une méthodologie de marketing entièrement différente. Nous sommes fiers de l’expérience et de l’expertise que nous avons non seulement dans le marketing B2B, mais également dans une compréhension approfondie du contenu technique dans le contexte B2B. L’équipe de Dürr a été extrêmement solidaire et orientée client. Ils sont passionnés par la technologie et comprennent parfaitement les besoins de leurs clients. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour améliorer les pratiques de marketing numérique et renforcer la présence numérique de la marque », a-t-elle ajouté sur l’association.

