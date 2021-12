Dusan Vlahovic, lié à Arsenal et à Man City, égale le record de buts de Cristiano Ronaldo en Serie A et devrait quitter la Fiorentina après avoir rejeté le « plus gros » contrat de l’histoire du club

Arsenal et Manchester City seront en alerte rouge avec Dusan Vlahovic unesemblant sur le point de quitter la Fiorentina.

L’attaquant serbe, qui a été fortement lié à un mouvement en Premier League, a montré qu’il avait exactement ce qu’il fallait pour prospérer dans l’élite alors qu’il égalait un record de Cristiano Ronaldo en Serie A.

GETTY

Le record de Ronaldo pourrait même être battu mercredi

.

Et il semble que de plus grandes choses attendent Vlahovic, 21 ans

Alors qu’il réduisait un but pour la Fiorentina lors d’un match nul 2-2 contre Sassuolo, Vlahovic a marqué son 33e but en Serie A en 2021, égalant le record de Ronaldo établi en 2020.

Vlahovic sera seul s’il peut marquer dans le choc de la Fiorentina à Vérone mercredi soir.

Les fans de l’équipe basée à Florence seront extrêmement fiers de leur joueur, qui a plus de buts en championnat cette année civile que Lionel Messi et Mohamed Salah (tous deux 24).

Cependant, au milieu du record et de l’éclipse des stars du Paris Saint-Germain et de Liverpool, il y aura de la tristesse parmi les fidèles de la Fiorentina alors que les commentaires du réalisateur Joe Barone suggèrent que Vlahovic ne sera plus au club plus longtemps.

.

Le contrat de Vlahovic à la Fiorentina expire en juin 2023

Barone a déclaré: « Dusan et son agent ont refusé notre nouvelle proposition de contrat. Nous avons offert le meilleur salaire de l’histoire de la Fiorentina.

Mais une multitude de clubs de Premier League se lécheront les lèvres à propos de cette évolution avec la fenêtre de transfert de janvier au coin de la rue.

City et les Gunners sont les premiers à signer le joueur, qui s’est déjà décrit comme le « Belgrade Ibrahimovic ».

Arsenal serait à la recherche d’un nouveau leader avec l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang au club incertain au milieu des retombées apparentes avec Mikel Arteta.

L’équipe de Pep Guardiola est actuellement en tête de la ligue sans un meilleur attaquant dans ses rangs. La signature de Vlahovic pourrait les voir faire sauter le reste de la division hors de l’eau ce trimestre.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.