Dusan Vlahovic pourrait battre le record de Cristaino Ronaldo puis remplacer Pierre-Emerick Aubameyang

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal est sérieusement mis en doute – mais la perte de l’attaquant pourrait ne pas être la fin du monde pour Mikel Arteta.

Sans lui, les Gunners ont réalisé l’une de leurs meilleures performances de la saison ce week-end en démantelant Southampton 3-0 aux Emirats.

.

Ce fut un après-midi sans stress pour Arsenal contre Southampton ce week-end

Martin Odegaard a marqué lors de son troisième match consécutif après qu’Alexandre Lacazette ait donné l’avantage à l’équipe de Mikel Arteta avec son premier but depuis la mi-octobre, tandis que Gabriel a conclu la victoire au milieu de la seconde mi-temps.

C’était un brillant spectacle complet des Gunners et qui a prouvé que la vie sans Aubameyang mériterait d’être explorée.

Aubameyang, qui a été de mauvaise humeur cette saison, a été retiré de l’équipe de la journée pour des raisons disciplinaires.

Les spéculations ont commencé à circuler selon lesquelles l’international gabonais pourrait être sur le point de quitter le club.

.

La vie pourrait-elle être meilleure sans Aubameyang pour Arsenal ?

Tout prétendant devrait payer des frais décents pour le signer car il touche un gros salaire et a signé un contrat avec le club pour deux ans supplémentaires.

L’avenir d’Alexandre Lacazette étant également incertain, Arsenal devrait trouver un remplaçant.

Par ailleurs, l’un des meilleurs attaquants européens Dusan Vlahovic a été lié à un changement dans plusieurs clubs – et Arsenal est l’un d’entre eux.

Le Serbe a également attiré des regards admiratifs de la part de la Juventus, Tottenham, Manchester United et Manchester City après des démonstrations incroyables à l’avant de la Fiorentina.

Il a marqué 15 buts en seulement 17 matches de Serie A cette saison, et avec son contrat en Toscane expirant en 2023, la Fiorentina pourrait chercher à vendre avant le début de la saison prochaine ou elle risquerait de le perdre gratuitement.

.

Arsenal a besoin d’un attaquant et Vlahovic fait l’affaire

La forme époustouflante de Vlahovic l’a vu rejoindre un club unique avec Cristiano Ronaldo et Luca Toni.

Il a maintenant marqué 31 buts en Serie A au cours de l’année civile, juste deux de moins que le record de 33 de l’icône de Manchester United, faisant du Serbe le troisième joueur à avoir marqué plus de 30 buts en championnat sur une période de 12 mois.

Surnommé « le nouveau Zlatan Ibrahimovic », Vlahovic a signé son premier contrat professionnel avec le Partizan Belgrade à l’âge de 15 ans.

Ce faisant, il est devenu leur plus jeune joueur et il est ensuite devenu leur plus jeune buteur de tous les temps lorsqu’il a marqué lors de sa cinquième apparition.

.

Le record de Ronaldo à la Juventus pourrait chuter dans les semaines à venir

En 2017, la Fiorentina a signé un accord de pré-contrat avec le Partizan pour que Vlahovic rejoigne le club l’année suivante.

Il est depuis devenu l’un des joueurs les plus recherchés en Europe.

Selon Sport Mediaset, Arsenal a préparé un paquet alléchant pour essayer de l’attirer aux Emirats plutôt qu’à leurs rivaux.

Il a été rapporté que le club du nord de Londres serait prêt à payer le prix de 68 millions de livres sterling demandé pour ses services, ayant été repoussé dans son offre antérieure inférieure.

.

Vlahovic a été dans une forme sensationnelle cette saison

Alors, comment les Gunners pourraient-ils s’aligner avec lui?

Dans la victoire sur Southampton, Arsenal s’alignait avec une formation en 4-2-3-1 avec Alexandre Lacazette en tête.

Le Français n’est cependant pas le joueur qu’il était à son arrivée au club il y a quatre ans.

C’est pourquoi Vlahovic serait l’homme parfait pour le remplacer en tant que n ° 9 du XI et devenir l’héritier légitime d’Aubameyang, s’il part.

Avec les jeunes épanouis Bukayo Saka et Emile Smith Rowe sur les flancs derrière lui, il obtiendrait sûrement le service dont il a besoin pour marquer des buts de manière cohérente comme il le fait actuellement en Italie.

getty

Saka est déjà une figure clé pour les Gunners

Odegaard est également en superbe forme et sa créativité dans le rôle de n ° 10 sera cruciale pour que Vlahovic s’épanouisse.

Il conviendrait parfaitement à l’équipe d’Arsenal, mais rien ne garantit que le club du nord de Londres l’aura étant donné l’énorme intérêt qu’il suscite pour le joueur.

Arteta devra le convaincre que son projet est meilleur que dans d’autres clubs.

Cette formation d’Arsenal pourrait-elle consolider une place parmi les quatre premières en mai?

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.