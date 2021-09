Dusan Vlahovic veut rester à la Fiorentina

Fabrizio Romano rapporte que Dusan Vlahovic souhaite rester à la Fiorentina suite à l’intérêt pour le mercato estival de Tottenham Hotspur et de l’Atletico Madrid.

Dušan Vlahovic a marqué 20 buts en 21 matches de Serie A en 2021. Né en 2000. 🟣 #Vlahovic

Tottenham était intéressé cet été, l’Atletico Madrid a proposé 60 millions d’euros plus % sur la vente future : la Fiorentina et Vlahovic avec son agent ont dit non.

De nouvelles négociations contractuelles sont actuellement en cours. pic.twitter.com/S664FHoSMb

