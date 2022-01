Dusan Vlahovic, Yves Bissouma et Bruno Guimaraes alors que Mikel Arteta promet de « faire évoluer l’équipe »

Arsenal reste un club en transition, malgré des signes de réémergence sous Mikel Arteta cette saison.

Après avoir affronté les champions de Premier League Manchester City et presque triomphé, les Gunners ont ensuite été dominés et surpassés par Nottingham Forest et dûment exclus de la FA Cup.

Arteta veut qu’Arsenal maintienne sa dynamique positive sur le marché des transferts après un gros été

L’Espagnol est resté patient depuis sa prise de fonction dans le nord de Londres il y a un peu plus de deux ans, optant pour une amélioration progressive avec des signatures intelligentes et une foi dans leur système de jeunesse.

Mais Arteta a admis qu’il souhaitait amener plus de renforts, suggérant qu’il pourrait prendre des mesures ce mois-ci.

« Je pense qu’avec la quantité de choses et la façon dont nous voulons faire évoluer l’équipe, nous devons maximiser chaque fenêtre de différentes manières et nous sommes alertes », a-t-il déclaré.

« [Technical director] Edu et son équipe travaillent très dur parce que nous savons exactement ce que nous devons faire, et si nous pouvons le faire en janvier ou en été, c’est une question différente car elle est liée à d’autres choses.

Edu est à Arsenal depuis 2019, devenant leur premier directeur technique et il doit travailler un peu plus de magie

Il y a déjà eu des sortants avec le milieu de terrain polyvalent Ainsley Maitland-Niles, qui n’a pas réussi à se tailler une place dans l’équipe, rejoignant la Roma en prêt plus tôt dans la fenêtre.

Capable de jouer aussi bien au milieu de terrain central qu’aux postes d’arrière latéral, il laisse le club en manque d’options, notamment avec Thomas Partey et Mohamed Elneny lors de la Coupe d’Afrique des nations.

En plus du manque de numéros dans la salle des machines, le club pourrait bien manquer dans les zones avancées.

Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah devraient potentiellement partir avec des transferts gratuits, ce qui signifie que des renforts pourraient être nécessaires, et l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est incertain.

Les spéculations vont déjà bon train sur des affaires possibles, mais comment les Gunners pourraient-ils s’occuper de la fenêtre de transfert ? talkSPORT.com jette un œil.

Yves Bissouma

Si le renforcement de l’entrejeu reste une priorité pour Arteta, alors Bisouma pourrait bien être la cible parfaite.

Le milieu de terrain de Brighton et du Mali est devenu une sorte de Tour de Force en Premier League, avec une moyenne de 3,6 plaqués par match en Premier League cette saison, selon WhoScored.com.

Selon ., il faudrait une offre de 50 millions de livres sterling pour forcer les Seagulls à envisager de vendre, mais le joueur de 25 ans pourrait bien être un investissement compte tenu de son expérience de jouer en Angleterre.

.

Bissouma est un footballeur ambitieux et veut jouer au plus haut niveau Bruno Guimaraes

Le milieu de terrain lyonnais et brésilien est suivi par la formation du nord de Londres depuis des années après avoir impressionné en France.

Âgé de seulement 24 ans, Guimaraes a encore beaucoup d’années en lui et offre le genre de qualités de pressage et de rétention de balle qu’Arteta voudrait d’un milieu de terrain dans un double pivot.

Fabrizio Romano affirme que l’équipe de Ligue 1 aurait besoin d’une offre de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling) pour être poussée à vendre, ce qui signifie que les Gunners devront peut-être éliminer du bois mort pour faire de la place dans leur équipe.

Guimaraes a dominé le milieu de terrain du PSG Dusan Vlahovic

L’un des grévistes les plus demandés d’Europe semble sur le point de quitter la Fiorentina, la seule question qui reste est de savoir quand il partira.

Toujours à seulement 21 ans, l’international serbe a marqué 16 buts en 19 matches de Serie A cette saison et est recherché à la fois par la Juventus et Manchester City, d’autres équipes étant sûrement également intéressées.

Les Gunners ont fait une offre de 45,8 millions de livres sterling plus Lucas Torreira à La Viola, mais ont vu une offre rejetée et le Mirror prétend qu’une offre supérieure à 70 millions de livres sterling serait requise.

L’équipe italienne a déjà recruté Krzysztof Piatek ce mois-ci du Hertha Berlin, bien qu’ils insistent sur le fait qu’il ne remplace PAS Vlahovic.

.

Vlahovic est passé d’une relative obscurité à l’un des meilleurs attaquants d’Europe en 2022 À quoi devrait ressembler Arsenal à la fin de la fenêtre de transfert de janvier

Est-ce la composition d’Arsenal pour apporter le succès aux Emirats ?

