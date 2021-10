Dussehra 2021 : Comment sera votre horoscope selon votre zodiaque ou rashi ?

Vérifiez votre horoscope ce Dussehra.

Par Pankaj Khanna, président, Khanna Gems

Dussehra, également connue sous le nom de Vijaya Dashami, est une fête hindoue qui commémore le triomphe du bien sur le mal. Il tombe le dixième jour de Shukla Paksha du mois d’Ashwin. Cette année, Dussehra tombe le 15 octobre 2021 et est considéré comme un nouveau départ, ce qui en fait un excellent jour pour commencer avec positivité. Continuez à lire pour découvrir à quel point votre signe du zodiaque sera unique lors de cet événement.

Bélier

Vous bénéficierez d’une sécurité financière et d’emploi élevée. Commencez de nouveaux travaux pour améliorer votre productivité.

Taureau

Vos souhaits tant attendus seront exaucés maintenant. Vous excellerez sur le plan scolaire et votre vie amoureuse s’en trouvera renforcée.

Gémeaux

Pendant ce temps, vous devriez éviter les activités intenses. Votre bonne attitude vous aidera à recommencer et votre stabilité financière s’améliorera progressivement.

Cancer

C’est le moment d’apprendre de nouveaux talents. Vos amitiés et vos collègues seront importants. Vous devriez passer plus de temps avec votre partenaire et votre famille.

Leo

Pendant ce temps, vous vous épanouirez professionnellement et académiquement. C’est le moment idéal pour épouser et chérir votre partenaire.

Vierge

Vous aurez de formidables opportunités de carrière et la possibilité de faire fortune. Vous devez prendre davantage soin de votre santé et bien manger.

Balance

Par rapport à d’autres zodiaques, cette période sera merveilleuse pour vous en termes de travail et d’études. C’est aussi un moment parfait pour proposer à quelqu’un de spécial et se marier.

Scorpion

Le travail et la compétition académique seront rudes. Évitez de faire des achats pendant cette période et concentrez-vous sur le positif. Prenez votre temps avec vos disputes amoureuses et votre santé.

Sagittaire

Cette période vous aidera à identifier de nouveaux talents et emplois. Passez du temps avec vos proches.

Capricorne

Vous serez en sécurité financière et excellerez sur le plan scolaire. Vous aurez la chance de rencontrer l’amour de votre vie.

Verseau

Vous pouvez vous attendre à des fluctuations dans votre situation financière, mais vous resterez optimiste tout au long du processus.

Poissons

Cette période sera remplie à la fois de difficultés et de succès. Vous pourrez franchir de nouvelles portes. Prenez des précautions supplémentaires pour protéger votre santé et vos relations.

