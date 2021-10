Dussehra 2021 : Connaître le Shubh Muhurat, Pujan Vidhi et les mantras spéciaux pour Vijayadashami Puja

À Vijayadashmi, les fidèles qui célèbrent Durga Puja font des prières et des rituels spéciaux dans leurs temples et leurs maisons.

Par Pankaj Khanna,

Dussehra 2021 Shubh Muhurat

Vijaya Dashami ou Dussehra commence le 14 octobre 2021 à 18h52 et se termine le 15 octobre 2021 à 18h02. La puja de l’après 15 octobre est de 13h15 à 15h33 et Shubh Muhurat est de 14h01 à 14h47, soit exactement 46 minutes

Dussehra 2021 Pujan Vidhi

La divinité se voit offrir des roti, du riz, du jaggery, des fruits et des fleurs pour la puja, ainsi que des chura et de l’argent. Diyas, dhoop et agarbatti sont tous allumés dans le cadre du rite.

À Vijayadashmi, les fidèles qui célèbrent Durga Puja font des prières et des rituels spéciaux dans leurs temples et leurs maisons.

La récitation de ces mantras vous portera chance et vous aidera à atteindre vos objectifs

Mantra Baglamukhi

En répétant le Baglamukhi Mantra, on prétend qu’une personne peut être libérée des ennuis des adversaires ou de toute autre difficulté. Cette sadhana vous aidera à vous débarrasser du problème ou de la négativité dans votre vie.

« Om Hleem Bagalaamukhi Sarvadushtaanaam Vaacham Mukham Padam Stambhay Jihvaam Keelay Buddhim Vinaashaay Hring Om Swaha »

Saptashloki Durga

Si vous êtes quelqu’un qui ne peut pas passer beaucoup de temps à chanter des mantras, alors Saptashloki Durga est fait pour vous. Il a été dit que les réciter peut répondre à tous les souhaits et désirs s’il est canalisé correctement, il faut le réciter 108 fois.

Shiv Ouvach

Devi Thwam Bhakthi Sulabhe, Sarva Karya Vidhayini | Kalou Salut Karya Sidhyartha Mupaya Broohi Yathnatha ||

Devyuvach

Srunu Deva Pravakshyami , Kalou Sarveshta Sadhanam | Mayaa Thavaiva Sneha Napya Amba Sthuthi Prakasyathe ||

Viniyogeh

Om Asya Sri Durga Saptha Sloki Manthrasya, Narayana Rishi, Anushtup Chanda, Sri Maha Kali, Maha Lakshmi, Maha Saraswathyo Devatha, Sri Duga Preethyartham Saptha Sloki Pate Viniyogah

Om Jnaneenaam Api Chethamsi, Devi Bhagwathi Salut Sa, Baladhakrushya mohaya maha maya prieachathi॥1॥

Durge Smrutha Harasi Bheethimasesha Jantho, Swasthai Smruthaa Mathi Matheeva Shubha Dhadhasi, Daridrya Dukha Bhaya Harini Ka Twadhanya,

Sarvopa Kara Karanaya Sadardra Chitha॥2॥

Sarva Mangala Mangalye, Shive, Sarvartha Sadhake, Saranye Triambike Gowri Narayani Namosthuthe॥3॥

Saranagatha Deenaartha, Parithrana Parayane, Sarvsyarthi Hare Devi, Narayani Namosthuthe॥4॥

Sarva Swaroope Sarveshe, Sarva Shakthi Samanvithe, Bhayebhya Sthrahino Devi, Durga Devi Namosthuthe॥5॥

Sarva Badha Prasamanam Trilokyasya Akhileswari, Evameva Thwaya Karyamasmad Vairi Vinasanam॥6॥

Roganseshanapahamsi Thushta,

Rushta Thu Kaman Sakalan Abheeshtaan, Twamasreethanaam Na Vipannaranam, Twamasritha Hyasrayatham Prayanthi.

Dussehra 2021 Ashmantak Puja Mantra

Ashmantaka Mahavriksha Mahadoshnivarak. Ishtanam darshanam dehi shatrunam cha vishanam.

Dussehra 2021 Shri Ram Puja Mantra

Nilambujshyamalkomalangasitasamaropitvambhagam.

Panau Mahasayakacharuchapanmami Ram Raghuvanshnatham.

Dussehra 2021 Shri Ram Vijay Mantra

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.

Dussehra 2021 Havan Ingrédients et Vidhi

Bois de manguier, Bael, Neem, Plante de Palash, Kaliganj, Racine de Deodar, Écorce et feuille de sycomore, Écorce et tige papale, Jujube, Feuille et tige de manguier, Bois de santal, Sésame, Camphre, Clou de girofle, Riz, Brahmi, réglisse, racine d’Ashwagandha , fruit de Bahera, lièvre et ghee, sucre, orge, guggul, encens, cardamome et autres herbes. L’upla à base de bouse de vache est trempée dans du ghee.

Dussehra 2021 Havan Mantra

Om Ganeshaya Namah Swaha Om Goriyaya Namah Swaha Om Navgrahaya Namah Swaha Om Durgaya Namah Swaha

Om Mahakalikaya Namah Swaha Om Hanumante Namah Swaha Om Bhairavai Namah : Swaha Om Kul Devatay Namah Swaha

Om Sthan Devatay Namah Swaha Om Brahmaya Namah Swaha

Om Vishnuve Namah Swaha Om Shivaya Namah Swaha

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: L’article est à titre informatif seulement. Il est recommandé de demander l’avis d’un prêtre/expert religieux avant de réciter ces mantras.

(L’auteur est le président de Khanna Gems. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.