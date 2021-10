Dussehra : vue kaléidoscopique de Vijayadashami à l’époque actuelle

C’est dans un tel état d’être, où le bien-être social est au plus haut niveau de priorité et l’homme ordinaire est le décideur.

Par Rajesh Mehta et Uddeshya Goel

निष्ठाः धृतिः सत्यं [Dedication, Steadfastness, and Truth], les trois piliers primordiaux de la mythologie hindoue, forment l’essence du festival largement célébré de Vijayadashmi ou Dussehra. Dussehra, qui est une fusion des mots « Dasa » et « Hara » signifie la coupe des dix têtes maléfiques de Ravana par le Seigneur Rama. Dussehra marque également le jour où la déesse Durga, la trinité des déesses – Laxmi, Parvati, Saraswati, a tué Mahishasura. Par conséquent, également connu sous le nom de Vijayadashmi, ce qui signifie la « victoire qui a été obtenue le dixième jour ». Bien qu’un fait rare, Dussehra est également considéré comme le jour propice où Arjuna a endormi à lui seul l’énorme armée de Kaurava en invoquant le Sammohan Astra dans le Virat Youdh. En substance, Dussehra nous rappelle qu’en tant qu’humain, nous avons une partie de Mahishasura et de Ravana dans nos âmes, mais nous devons prospérer pour vaincre le mal intérieur et suivre le chemin du dharma.

Selon les Vedas, nous vivons actuellement dans le Kali Yuga, la dernière étape du cycle de la Création. Apparemment, c’est la période la plus sombre, la plus cruelle et la plus misérable que l’humanité ait jamais connue. C’est maintenant que nous sommes le plus loin de trouver Dieu en nous-mêmes et dans les autres. On diagnostique des conditions médicales dont on n’avait jamais entendu parler auparavant, des crimes commis si régulièrement que c’est le mode de vie, des trahisons si profondes qu’il est même difficile de faire confiance à sa propre famille et à son ego si grand qu’il est impossible d’être altruiste.

Bien que la paranoïa actuelle soit difficile à surmonter, l’inspiration pourrait peut-être être tirée des victoires de Durga, Rama et Arjuna sur Mahishasura, Ravan et les Kauravas en traversant le chemin de la droiture.

Le fil conducteur entre les trois victoires est que chacune d’elles a mis fin à l’énergie égocentrique. Mahishasura était extrêmement confiant qu’aucune femme n’était assez forte pour le tuer, Ravana, bien qu’étant la personne la plus sage et la plus érudite de son temps, manqua d’humilité, et les Kauravas, avides de pouvoir, s’écartèrent de leur Dharma. Suryakant Tripathi Nirala dans son poème, Ram ki Shakti Puja décrit également la cause première de l’ego comme « anyaya jidhar, hai udhar shakti » (là où il y a l’injustice, se trouve le pouvoir). Cette déclaration aiguise le dilemme moral selon lequel le pouvoir bascule facilement vers les injustes.

Au 21e siècle, l’humanité est sur les traces de ces maux mythologiques. Dans la quête pour conquérir le monde entier et au-delà, nous sommes dans un processus incessant de perturbation, fermant tous les moyens de comprendre notre monde intérieur. Alors que nous vainquons puissamment chaque obstacle sur notre chemin, nous sommes égarés par notre ego.

Nous devons nous rappeler que même si Ravana a construit un Sone Ki Lanka ploutocratique, il a été incendié en une seule nuit par un incendie. Nous devons imiter l’idée de Ramrajya, une société dans laquelle la vertu, la moralité et la justice sont les idées centrales autour desquelles les gens et leurs esprits sont gouvernés. C’est l’approche idéaliste pour garder un contrôle sur les approches vicieuses et égocentriques envers la vie. C’est dans un tel état d’être, où le bien-être social est au plus haut niveau de priorité et l’homme ordinaire est le décideur.

Dussehra fournit également un message crucial en rapport avec la déesse Durga. On pense qu’elle a le pouvoir combiné des trois dieux suprêmes – Brahma, Vishnu et Shiva, qui ont invoqué un pilier de lumière brillante à partir duquel Shakti, sous la forme de Durga, la déesse de la guerre à dix bras, est apparue. Elle est aimante, attentionnée, nourrissante, mais en même temps peut être féroce, menaçante et destructrice. Tout comme l’énergie a le potentiel de créer ou de détruire. Cela doit nous rappeler à nouveau le statut prééminent des femmes dans le monde spirituel et tangible.

Lorsque Lord Ram était sur le point de triompher de Ravana, il a accordé à mère nature des prières et du respect pour être un catalyseur dans sa marche victorieuse. Étant un Suryavanshi, le Seigneur Rama a initié le culte de Surya avec des hymnes, qui lui ont ensuite donné la force et le pouvoir de vaincre le mal. Encore une fois, lorsque le seigneur Rama était coincé sur les rives de Rameshwaram à la recherche d’une solution pour atteindre le royaume de Lanka, qui était encerclé par la mer, il a prié, attaché et médité pendant trois longs jours au seigneur de la mer, Varuna.

Il existe de nombreux cas où Purushottama Lord Rama a représenté le pouvoir de la nature et comment on peut atteindre son objectif en chérissant son environnement. À l’heure actuelle, alors que le monde est au bord d’une crise climatique avec les deux tiers de la population mondiale confrontés à la pénurie d’eau et 90 % confrontés à des problèmes de pollution, c’est le besoin de l’heure d’embrasser l’existence de la nature dans nos vies et de bouger vers un bien-être collaboratif.

Les apprentissages de Dussehra contiennent toute l’inspiration dont nous avons besoin dans les temps actuels pour nous libérer et combattre l’irrationalité, les mentalités communautaires et la mauvaise gestion des ressources. Nous avons besoin d’une vue kaléidoscopique pour trouver des parallèles entre les problèmes décrits dans notre mythologie et ceux auxquels l’humanité est confrontée dans les temps modernes. Ce n’est que par une force morale et spirituelle inébranlable que l’on peut faire face à l’adharma (l’injustice). Le champ de bataille n’est pas extérieur, mais intérieur à soi, où un être humain doit contrer ses adversaires pour rester engagé sur le chemin de la vérité et de la justice.

(Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Uddeshya Goel est un chercheur ayant des intérêts particuliers dans les affaires internationales et les marchés des capitaux. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la Express en ligne.)

