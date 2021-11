Dustin Diamond aurait adoré l’hommage « Sauvé par la cloche » à Screech

Diamant de poussière n’est peut-être plus là pour d’autres épisodes de « Sauvé par le gong », mais il en aurait apprécié un qui est sur le point de l’honorer … selon un ami proche et cher.

L’un des plus proches confidents et amis de DD, Dan Block, raconte TMZ … il était en contact avec des producteurs pour le redémarrage de ‘SBTB’ plus tôt cette année, grâce à l’agent de Dustin – qui l’a corrigé lors du décès prématuré de son client.

Block dit que les personnes derrière le nouveau redémarrage voulaient choisir son cerveau sur la meilleure façon de rendre hommage au personnage de longue date de Dustin de la série OG, Screech, et DB avait quelques idées.

Il nous dit qu’il a réfléchi avec les scénaristes en chef de l’émission pour trouver un complot qui serait à la hauteur de l’héritage et de la contribution de Dustin – et a même aidé à sélectionner une poignée de moments Screech préférés de Dustin du passé à inclure dans une bobine de surbrillance de sortes, qui seront présentées dans la première de la saison 2 plus tard ce mois-ci.

Non seulement cela, mais Block dit également qu’il était capable de voler dans un accessoire Robot Kévin, qui allait être utilisé dans une série de publicités avant le décès de Dustin. On ne sait pas si les producteurs vont l’utiliser dans l’épisode hommage.

Block le dit aussi … il pense que son défunt ami aurait adoré l’épisode, car il pense que c’était de très bon goût et respectueux du temps passé par Screech avec la franchise … surtout à la lumière du fait que Dustin veut réellement être impliqué depuis le get-go, mais se faire rater du premier coup.

Comme vous le savez … les producteurs ont choisi de ne pas inclure Screech dans le scénario de la saison 1, malgré le fait que Dustin très fait pression publiquement pour un rôle. Les producteurs ont depuis déclaré qu’ils pensaient qu’il serait temps de revenir vers lui pour la saison 2 – quelque chose dont ils ont parlé à Dustin, en fait – mais il décédé du cancer du poumon plus tôt cette année.

Block dit que Dustin a en fait caché sa maladie aux producteurs lorsqu’ils l’ont approché pour la première fois au sujet de la possibilité d’être ramené, car il était si impatient de participer.

Malheureusement, il n’a jamais pu voir cette réunion se concrétiser. ??