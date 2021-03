Dustin Johnson disponible à 66/1 pour gagner le Masters 2021, Bryson DeChambeau et Jon Rahm à 100/1 avec 888sport spécial

DUSTIN JOHNSON cherchera à défendre son titre lorsque le Masters 2021 commencera le 8 avril.

Et les bookmakers 888sport proposent à de nouveaux clients des cotes augmentées de 66/1 pour que DJ l’emporte à Augusta, avec d’autres favoris du marché Bryson DeChambeau et Jon Rahm disponibles à 100/1!

888 Sport spécial: Obtenez Dustin Johnson (66/1), Bryson DeChambeau (100/1) ou Jon Rahm (100/1) pour remporter le Masters 2021

888SPORT: JOHNSON 66/1 | DECHAMBEAU 100/1 | RAHM 100/1*

Comment réclamer l’offre de 888sport.

Visitez le site Web de 888sport en utilisant ce lien *Créez un nouveau compte en vous assurant d’utiliser le code 888ODDS dans la section Code promotionnel et déposez 10 £ Placez une mise maximale de 5 £ sur Dustin Johnson, Bryson DeChambeau ou Jon Rahm pour gagner les Masters 2021 à leurs prix normaux Si vous réussissez, super, 888sport paiera à la cote normale Les bookmakers créditeront ensuite votre compte avec les gains améliorés en paris GRATUITS peu de temps après

Cotes The Masters 2021 – 888 Sport

Vainqueur absolu

Dustin Johnson – 15/2 Bryson DeChambeau – 10/1 Jon Rahm – 10/1 Justin Thomas – 11/1 Rory McIlroy – 12/1 Jordan Spieth – 14/1 Xander Schauffele – 20/1 Patrick Cantlay – 22/1 Collin Morikawa – 25/1 Lee Westwood – 25/1 Patrick Reed – 25/1 Tony Finau – 25/1

Johnson est le principal prétendant à défendre son titre après avoir remporté l’épreuve de novembre par cinq coups.

Le numéro un mondial a terminé avec un score record de 20 sous la normale à Augusta, brisant le précédent record détenu par Tiger Woods et Jordan Spieth.

Il ne restera que 144 jours entre la victoire de DJ au tournoi 2020 reprogrammé et le départ le 8 avril.

Il est donc compréhensible qu’il soit le favori 15/2 à l’approche du renouvellement de 2021.

Cependant, les nouveaux clients 888sport peuvent obtenir un colossal 66/1 * sur Johnson remportant The Masters lors de son inscription via ce lien ICI* et en suivant les instructions ci-dessus.

Le favori de l’année dernière, Bryson DeChambeau et Jon Rahm, septième à égalité, sont ses plus proches challengers selon les cotes.

La paire est à la fois au prix de 10/1 pour prendre la veste verte, mais les nouveaux clients 888sport peuvent obtenir 100/1 * avec leur spécial Masters.

