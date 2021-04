Dustin Johnson remporte son premier Augusta Masters et Jon Rahm termine septième

Nouvelles connexes

L’Américain Dustin Johnson, numéro un mondial, a remporté ce dimanche pour la première fois le Maîtrise et a ajouté le deuxième « majeur » de sa carrière, après Aouvert des États-Unis il a réalisé en 2016, et il l’a fait avec un nouveau record de coups sous la normale (20) et le plus grand avantage (5) sur ses rivaux depuis le record établi à 12 par Tiger Woods en 1997.

Johnson a atteint sa première veste verte, qu’il recevra de son compatriote Tigwr Woods, avec 268 coups sûrs au total (20 sous la normale) et quatre rounds de 65, 70, 65 et 68 dans le Augusta National. Leader sud-coréen par 5 Im SunJae et l’australien Cameron Smith, le seul joueur de l’histoire à terminer les quatre tours avec moins de 70 coups (67 + 68 + 69 + 69).

Jon Rahm a terminé avec 278 coups sûrs au total (10 vers le bas) après un dernier tour de 71 (-1). Rafa Cabrera Bello Il l’a fait avec 290 (+2). Le Mexicain Abraham Ancer a terminé le tournoi avec 280 coups sûrs (-8) et le Colombien Sebastian Muñoz il l’a fait avec 282 (-2).

Au cours d’une année au cours de laquelle une pandémie et une instabilité ont frappé les États-Unis et le monde, Johnson a maintenu une impulsion ferme pour se consolider au sommet du golf mondial. Sa première veste verte est l’aboutissement d’un grand 2020, dans lequel il a remporté le Coupe FedEx et a terminé à égalité pour la sixième (US Open) et la deuxième (PGA Championship) dans les deux majeures précédentes.

Rahm, démissionné

La dure expérience de Tiger en tant que champion en titre 2019 rappelle le huituple bogey du champion 2017 au Masters 2018, en espagnol Sergio Garcia, qui a subi la «vengeance» d’Augusta avec 5 balles dans l’eau par 5 sur 15. «Parfois, cela vous donne et parfois cela vous enlève», a alors déclaré Garcia, qui a dû perdre cette semaine après avoir été testé positif au coronavirus. Un autre Espagnol, le numéro deux mondial Jon Rahm, a eu du mal à rester près du sommet du tournoi après avoir terminé le deuxième tour à égalité pour la tête.

« Il y a eu des coups de malchance qui sont une honte. C’est quelque chose qui arrive et c’est sûrement arrivé à nous tous cette semaine. C’est ce qu’il y a », a déclaré Rahm à Efe qu’il avait terminé un troisième Masters dans le top dix. de la classification.

Tout au long de la semaine, le classement a eu une grande présence internationale et un accent espagnol considérable, grâce aux bonnes performances de Rahm, Ancer et du Colombien Sebastián Múñoz (-6), qui reviendra à Augusta dans quelques mois pour un autre Masters. probablement aussi sans spectateurs.

