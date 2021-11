Dustin May commence le chemin du retour vers le ravin de Chávez

Dustin May a remporté la cinquième place dans la rotation des Dodges de Los Angeles pour 2021. Clayton Kershaw, Walker Buehler, Trevor Bauer et Julio Urías étaient les têtes de série pour faire partie des quatre premiers.

A la cinquième place, la bagarre s’est envenimée entre Dustin, Tony Gonsolin, Jimmy Nelson et David Price. Le « Payasito », comme le jeune lanceur est connu pour son look non traditionnel, a emmené le chat à l’eau et le 5 avril a fait le premier départ de sa carrière en tant que propriétaire absolu d’une position dans la rotation.

Très bonne nouvelle pour les #Dodgers qui clôturent la saison. En plus du réveil offensif des HR de Mookie, Codi et Will de pure puissance, le clou de la soirée a été la performance confirmatoire de Dustin ! Une nuit, sa balle rapide n’a pas atteint 99 mph,… pic.twitter.com/ZC3IHHrgvm – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 31 mars 2021

Six manches plus tard, ses rivaux de service, Oakland Athletes, n’avaient réussi à enchaîner que deux coups sûrs et ont remporté huit retraits au bâton avec deux buts sur balles contre. 85 emplacements sans runs autorisés étaient le résultat final du premier des cinq départs en 2021.

Le lanceur vedette Dustin May subira une opération de Tommy John pour réparer une déchirure du tendon de son coude droit. L’opération sera réalisée le 11 mai par le spécialiste Neal ElAttrache. @LosDodgers #SomosDeporteVen pic.twitter.com/pvn3QKA6R3 – Nous sommes Sport (@SomosDeporteVEN) 4 mai 2021

Le 1er mai, contre les Brewers de Milwaukee, Dustin May a lancé son dernier lancer de la saison. Dans la seconde avec deux retraits et après avoir accordé un coup de circuit au Mexicain Luis Urías, il a été retiré du match. Billy Mackinney, qui quelques jours plus tard serait le dernier frappeur affronté. Un lest de 94 mph a été le déclencheur qui l’a fait regarder d’abord vers le ciel, puis vers le banc pour obtenir de l’aide.

Avec succès! ?? Dustin May a subi une intervention chirurgicale « Tommy John » ce matin pour réparer son coude du bras tangent. La procédure d’ouverture de @Dodgers a été réalisée par le célèbre Dr Neal ElAttrache. # Team643 pic.twitter.com/m3xpKv5xRK – 6-4-3 (@ 643Network) 12 mai 2021

En quelques heures, ce qui serait la première des nombreuses mauvaises nouvelles de la saison pour les Dodgers s’est confirmé. Dustin irait en chirurgie et très probablement 2023 serait son retour au baseball.

Premier jour de lancer terminé ! pic.twitter.com/bVsCytSswB – Dustin May (@d_maydabeast) 2 novembre 2021

Aujourd’hui, Dustin May, les mêmes cheveux et la même silhouette, a pris les outils et a commencé le processus actif de retour aux Dodgers de Los Angeles. Le droitier de 24 ans originaire de Justin, au Texas, a lancé ses premières balles après l’opération et était au moins en bonne forme physique.

Il y a un long chemin à parcourir. La persévérance, la concentration, la patience et la responsabilité devraient être vos outils pour les mois à venir.

Nous serons impatients de revoir ses lancers à trois chiffres sur Chávez Ravine.