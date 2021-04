Dustin Poirier accélère les préparatifs de Conor McGregor en étouffant l’homme le plus fort du monde Brian Shaw avant le combat en trilogie à l’UFC 264 le 10 juillet

Dustin Poirier a accéléré ses préparatifs pour Conor McGregor en luttant contre le quadruple homme le plus fort du monde, Brian Shaw.

« The Diamond » devrait combattre McGregor pour la troisième fois à l’UFC 264 après avoir éliminé l’Irlandais à l’UFC 257 en janvier.

Derek Hall (Twitter)

Dustin Poirier et Brian Shaw, quatre fois vainqueur du World’s Strongest Man, s’entraînent ensemble dans le Colorado

Poirier a refusé une opportunité de titre léger afin de poursuivre un combat plus lucratif contre « The Notorious » et saura qu’une répétition de ses exploits sur Fight Island le mettra en pole position pour défier la ceinture.

Avant de pouvoir envisager d’affronter le vainqueur de Michael Chandler contre Charles Oliveira ou son troisième combat avec McGregor, le joueur de 32 ans a décidé de recruter un sparring partner de 400 lb.

Bien que McGregor soit célèbre pour sa puissance de frappe, il est peu probable qu’il soit capable d’emballer le même type de coup de poing dont Brian Shaw est capable.

L’homme fort de 6 pieds 8 pouces a rencontré Poirier à Denver, dans le Colorado, et s’est rapidement rendu compte que la taille ne faisait pas tout et était bientôt en train de tirer après le poids léger verrouillé dans un starter nu arrière debout.

Derek Hall (Twitter)

Poirier a réussi à verrouiller un starter arrière nu sur le Shaw 6ft 8ins, 400lbs

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Shaw, le natif de Louisiane a révélé qu’après avoir appris de la défaite de McGregor à l’UFC 178, il travaillera pendant neuf semaines solides jusqu’au 10 juillet et à l’UFC 264.

«La première fois que Conor et moi nous sommes battus, c’était en 2014, puis nous nous sommes battus en janvier de cette année, alors j’ai quelques images récentes à décomposer», a déclaré Poirier.

«En nous préparant pour le dernier, nous savions qu’il allait être complètement différent de la première fois que nous nous sommes battus. C’était six ans plus tard, sept ans plus tard. Mais c’est tout. Nous descendons, commençons à décomposer les images et rassemblons tout pour organiser un solide camp d’entraînement de neuf semaines.