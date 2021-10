Dustin Poirier admet qu’il a envisagé de quitter le MMA après le premier combat de Conor McGregor, mais a continué et a pris sa revanche sur Notorious avec deux victoires, dont Fight Island KO

in

Dustin Poirier a admis qu’il avait envisagé de quitter le MMA lorsqu’il a perdu contre Conor McGregor en 2014.

‘The Diamond’ a été arrêté au premier tour à l’UFC 178 lors de la première rencontre entre les deux par l’Irlandais arrogant après des semaines d’accumulation de colère qui ont culminé avec un Poirier en colère qui s’est précipité.

Poirier a presque complètement abandonné le sport en 2014

Les jeux d’esprit de ‘The Notorious’ ont fonctionné à merveille alors que son adversaire furieux brûlait tant d’émotions négatives et était susceptible d’un crochet gauche derrière l’oreille.

À l’époque, les deux hommes étaient des prétendants dans la division poids plume, avec le champion en titre Jose Aldo dans leur ligne de mire.

Cela a énormément fait reculer Poirier, tout en propulsant McGregor vers la célébrité, obligeant le natif de Louisiane à se reconstruire et à se consolider en tant que poids léger.

Le joueur de 32 ans a vengé la défaite contre McGregor à deux reprises en 2021 et devrait maintenant affronter le champion des 155 livres Charles Oliveira pour la ceinture en décembre.

Poirier a arrêté McGregor à deux reprises en 2021

Le Diamond se battra pour le titre UFC des poids légers en décembre et est un être humain exceptionnel en dehors de l’Octogone

Pourtant, tout aurait pu être si différent si Poirier avait décidé de quitter complètement le sport lorsqu’il avait été arrêté par McGregor il y a sept ans.

Poirier a déclaré à The Vault: “Quand je suis rentré à la maison, j’étais comme si je me regardais dans le miroir en disant:” Qu’est-ce que je fais ici?’

“‘Ce qui se passe?’ J’ai mis tout ce que j’avais là-dedans et j’y suis allé et j’ai perdu.

“J’ai été classé dans les deux premiers au monde et je suis allé là-bas et j’ai été battu par un gars qui se moque de lui et dit toutes ces choses”, a-t-il ajouté.

« J’étais sur une bonne séquence. C’était moi ou lui qui allions me battre pour la ceinture.

