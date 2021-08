Dustin Poirier affirme que Makhachev serait le combat le plus difficile de la division

Avec Khabib Nurmagomedov à la retraite, il y a un homme qui, selon Dustin Poirier, lui donnerait le combat le plus dur en ce moment.

L’ancien champion par intérim des poids légers Dustin Poirier n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 10 dernières sorties dans l’Octogone, et cette défaite est survenue lors du combat d’unification du titre des poids légers contre le champion de l’époque Khabib Nurmagomedov.

Dustin devrait combattre le nouveau champion Charles Oliveira lors de son prochain combat, mais lorsqu’on lui a demandé quel serait son combat le plus difficile à 155 livres si tout le monde était dans la fleur de l’âge, la réponse de Poirier n’était pas le champion.

Lors d’une session de questions-réponses pour ESPN, Poirier a déclaré qui serait son combat le plus difficile en ce moment.

«Depuis quelques années, je pense que le 155 a été l’une, sinon la division la plus difficile de l’UFC. Cela a été assez lourd pendant de nombreuses années, avec de nombreux prétendants attendant le coup de titre. Maintenant, il y a de nouveaux gars dans le mix et ça devient de plus en plus fort. Mais, tout en haut, je ne sais vraiment pas. Je pense que Khabib le serait, mais il n’est plus dans le mix en ce moment. Peut-être Islam Makhachev, style similaire. »

Après avoir subi une pression suffocante de Nurmagomedov lors d’une défaite de soumission au troisième tour à l’UFC 242, Poirier sait le genre de combat qu’Islam Makhachev apporterait. Dustin a récemment déclaré que le jeu de combat de Nurmagomedov n’était que du battage médiatique, et c’est ce que beaucoup voient chez son protégé Makhachev.

« C’est tellement avancé. Et tes pieds sont comme des mains. Son pied balaie et la façon dont il te déchire, c’est bien. C’est bon, très bon. Ils m’ont étouffé et mon objectif était d’en faire une bagarre. Je voulais que ce soit un combat, et il m’a juste étranglé et a fait ce qu’il fait et je n’ai pas pu l’arrêter. Je me bats depuis longtemps.”