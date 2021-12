Dustin Poirier augmente en taille et en force pour l’UFC 269

Dustin Poirier au gymnase avant l’UFC 269

Phil Daru, l’entraîneur de force et de conditionnement de Dustin Poirier, confirme – dans une récente interview sur Just Scrap Radio de BJPENN.com – que augmente en taille et en force pour submerger Charles Oliveira lorsqu’ils se rencontreront pour le titre mondial des 155 livres à l’UFC 269.

« Probablement tout le monde dit ça tout le temps, mais ça prend définitivement tout au jour le jour. Il est dans l’un des meilleurs états où je l’ai vu se battre.. Le poids n’était pas un problème, ce qui est vraiment bien. Vous mangez plus parce que vous avez l’énergie pour vous entraîner au quotidien, ce qui est bien.

«On a gagné un peu plus de muscle et on lui a donné un peu plus de force. Il vient un peu plus souvent dans ce camp car nous voulons venir avec une meute plus grosse et plus forte pour ce combat. Nous savons que nous avons l’avantage de la taille et de la force, nous voulons donc nous assurer d’en profiter.«.

Daru a également commenté ce que ce serait pour Poirier de remporter le championnat.

« C’est son héritage, il veut la ceinture et il veut marquer son héritage. Qu’il prenne sa retraite, passe à 170 livres ou reste à 155, l’objectif est ce qu’il est. Nous avons une grande étape ici. C’est très intriguant, ce match est très bon pour lui. Vous verrez des choses dans le combat que vous n’avez pas vues de lui, surtout au sol car il a un jeu au sol sous-estimé. Nous aimons l’épreuve de force parce que nous avons l’impression que nous pouvons l’emmener n’importe où et être dominant partout où nous allons.

« Mec, ce serait un rêve devenu réalité (pour gagner le titre). J’ai commencé à travailler avec lui il y a cinq, six ans, 11, 12 camps. Je l’ai vu s’améliorer de façon exponentielle dans chaque combat, dans chaque camp où il met tout en place. Le regarder finir comme il le fera le 11 décembre, quand il mettra cette sangle autour de sa taille pour le titre des poids légers, ce sera incroyable à regarder.«.

