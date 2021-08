Dustin Poirier choisit ses deux rivaux potentiels pour son prochain combat

in

Bien qu’il semble en route pour le titre mondial UFC des 155 livres, Dustin Poirier a une autre possibilité en tête. Et ce n’est pas Conor McGregor. Cela a du sens car même si “The Diamond” est intéressé par un quatrième combat avec “The Notorious”, il sait que ce ne sera pas de sitôt car il devra se remettre de sa blessure. S’ils doivent se revoir dans l’Octogone, ce ne sera qu’en 2022. Alors, Quels sont les deux adversaires que l’ancien champion par intérim a en tête ?

Les deux rivaux possibles de Dustin Poirier

Cela ne surprendra certainement personne mais, s’adressant à Ariel Helwani, lors du MMA Hour, Dustin Poirier a souligné le champion actuel, Charles Oliveira, et Nate Diaz : « Ce sont tous les deux des adversaires potentiels. Je dois parler à l’UFC pour connaître leurs plans et ce que nous allons faire.. Je pense que je suis le numéro un pour me battre pour la ceinture. Je pense que Dana a même dit après le combat ce qui allait se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer mais j’ai l’impression que nous le saurons bientôt«.

Avertissement

Il semble que Poirier contre Diaz n’aurait aucun sens, notamment pour « El Diamante », au-delà de l’économique. Car il mettrait en péril sa chance au titre mondial des poids légers contre un combattant qui, bien que star, a perdu ses deux derniers combats et n’est même pas dans la même division. Mais il semble que ce soit une option sur la table, du moins pour les deux, car la société n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

Nate Diaz | Image : DAZN Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité