Dustin Poirier craint d’aller à l’appartement avec Charles Oliveira, dit l’entraîneur

C’est curieux. Dans des remarques récentes, Phil Daru, l’entraîneur de force et de conditionnement de Dustin Poirier, a déclaré que Ils ne s’inquiètent pas de savoir où va leur combat avec Charles Oliveira pour le titre mondial des 155 livres à l’UFC 269, pas même s’il va au parquet, sachant que le champion est un spécialiste en la matière.

« (…) C’est très intriguant, cette confrontation lui fait du bien. Vous verrez des choses dans le combat que vous n’avez pas vues de lui, surtout au sol car il a un jeu au sol sous-estimé. Nous aimons la confrontation car nous sentons que nous pouvons l’emmener partout et être dominant partout où nous allons (…) ».

Et maintenant Diego Lima, entraîneur du combattant brésilien, dit à Trocação Franca que « The Diamond » a peur d’aller au sol avec « Do Bronx ». Ici, nous lisons ses paroles sur le podcast MMA Fighting.

« Nous avons quelqu’un qui a très peur de jouer dans l’appartement de Charles.. À mon avis, Poirier ne veut vraiment pas mener ce combat au sol. Les gens qui regardent les combats de Charles et de Poirier diront : « Putain, Poirier ferait mieux de continuer ce combat.

«(Oliveira) est tellement préparée debout et sur le sol que j’ai rêvé des deux. J’ai rêvé qu’il frappe fort et que Poirier devienne mou et tombe et que Charles termine le travail avec quelques coups au sol jusqu’à ce que l’arbitre l’arrête.

«J’ai aussi rêvé de Charles appliquant une clé de reddition et de Poirier devenant violet, rouge, jaune puis tapotant. Honnêtement, j’ai rêvé des deux parce que je sais que Charles a ce qu’il faut pour faire les deux. C’est la réalité. Une chose est sûre, ce combat n’ira pas aux juges«.

