Dustin Poirier donne son pronostic sur Justin Gaethje vs Michael Chandler

Dustin Poirier occupe une position intéressante. En raison de sa dernière victoire sur Conor McGregor à l’UFC 264 peut s’asseoir et attendre l’opportunité du titre. Vous avez travaillé dur tout au long de votre carrière et vous en récoltez maintenant les fruits.

L’un des avantages d’avoir eu une course aussi difficile est que a une grande vision de ce qu’un combattant doit faire pour gagner un combat. Poirier utilise ses compétences et ses connaissances et jette un œil au combat léger entre Justin Gaethje et Michael Chandler à l’UFC 268.

S’exprimant sur son podcast de gym, Poirier a fait son choix de celui qui, selon lui, sortira victorieux le 6 novembre.

«Je penche vers Gaethje dans cette confrontationPoirier a déclaré sur le podcast “Punchin ‘In” d’American Top Team. «Chandler va avoir du mal à le faire tomber et à éviter ces gros coups.«.

Bien que Poirier n’ait jamais affronté Chandler dans la cage, il a eu le plaisir d’intervenir contre Gaethje. Poirier est sorti avec la victoire et aussi avec quelques blessures.

«Gaethje m’a probablement déchiré partiellement les quadriceps« Poirier a expliqué que Gaethje était le botteur le plus dur qu’il ait jamais affronté. “Dans le combat, il ne se souciait pas de la position et lançait ses coups de pied aussi fort qu’il le pouvait juste pour les connecter, sans se soucier des répercussions.”

Si Poirier est victorieux dans son éventuel match contre le champion Charles Oliveira, il pourrait se retrouver à défendre son nouveau titre contre l’un de ces deux hommes. Avoir une victoire sur Gaethje devrait déjà favoriser Poirier, mais Ce n’est pas parce que tu le choisis pour gagner que c’est le match que tu préfères. Cependant, à la manière de Poirier, il continuera à affronter le meilleur de l’UFC et probablement sans se plaindre.

