Dustin Poirier était devant le tribunal à l’âge de 10 ans et s’est battu de la détention pour mineurs à la tête d’affiche de l’UFC qui a stupéfié Conor McGregor et est prêt à terminer la trilogie à l’UFC 264 avant de combattre à nouveau « The Good Fight »

Dustin Poirier vit pour se battre et quand il le fait, « la violence vient avec ».

Le poids léger de l’UFC, qui se prépare à combattre Conor McGregor pour la troisième fois, a toujours eu cette séquence en lui, qui l’a fait passer des matchs de boxe illégaux à la célébrité du MMA.

Poirier a parcouru un long chemin depuis le gars en colère qui pourrait être accusé de laisser ses émotions prendre le dessus sur lui

Bien qu’il soit surnommé «Le Diamant», Poirier n’est certainement pas né avec une cuillère en argent dans la bouche.

Après la séparation de ses parents à l’âge de cinq ans, il a commencé à avoir des ennuis, bien que Poirier ait apprécié son enfance et ait participé à plusieurs sports en grandissant.

Il se trouve qu’il avait des poings dévastateurs, comme beaucoup autour de lui à Lafayette, en Louisiane – le même endroit où Daniel Cormier a grandi – l’ont découvert.

Il a déchiré la compétition à ses débuts en tant que combattant de MMA

À l’âge de seulement 10 ans, il a comparu devant un tribunal pour avoir cassé les dents d’un jeune de 15 ans lors d’un match de boxe illégal.

“J’ai participé à de nombreux combats de rue quand j’étais plus jeune”, a-t-il déclaré à ufc.com.

«Je les ai découverts quand j’étais plus jeune, puis beaucoup au lycée, et c’était toujours quelque chose dans lequel j’étais bon. C’est bizarre à dire, mais j’ai trouvé un sentiment de calme dans le chaos. J’aime ça à propos des combats.

Poirier et McGregor vont mettre leur rivalité au lit à l’UFC 264

« J’ai abandonné en neuvième année. Je suis allé en détention pour mineurs vers ma première année et les choses se sont compliquées. »

Cependant, il était assez intelligent pour utiliser sa passion pour le combat pour de bon.

Il a commencé à s’entraîner à la Gladiator Academy, avec les conseils de l’ancien combattant de MMA Tim Creduer, il est immédiatement tombé amoureux.

Il a été éliminé en un tour lorsque la paire s’est rencontrée pour la première fois à l’UFC 178 en tant que poids plume

“Je m’entraînais dans un gymnase de boxe et j’ai rencontré des gars qui étaient des combattants de MMA qui travaillaient sur leur boxe”, a ajouté Poirier.

J’ai commencé à leur parler et à leur demander où ils s’entraînaient et la semaine suivante, j’ai commencé à faire du MMA.

Il a tourné sous les projecteurs locaux dans « Fightville », un documentaire de 2011 suivant de jeunes athlètes essayant de percer dans le monde du combat.

Mais il a stupéfié son rival à l’UFC 257 et c’est maintenant 1-1 entre eux

Poirier est rapidement devenu son objectif principal, en raison de son potentiel évident et de son charisme devant la caméra.

Il est devenu professionnel en 2009 et a été signé par World Extreme Cagefighting après avoir connu une séquence de sept victoires consécutives.

Le WEC a ensuite fusionné avec l’UFC et il tente depuis d’escalader la montagne MMA.

Il a commencé sa carrière à l’UFC en tant que poids plume et a battu Josh Grispi, Pablo Garza et Max Holloway pour devenir l’un des talents les plus appréciés de la division.

McGregor, cependant, a pu appuyer sur ses boutons et est certes entré dans sa tête lors de leur première rencontre en 2014, qu’il a perdue et est passée au poids léger.

C’était la meilleure décision qu’il ait prise. Le saut a transformé le combattant en la star du MMA que nous voyons aujourd’hui, battant les meilleurs prétendants Eddie Alvarez, Justin Gaethje et Anthony Pettis pour obtenir un titre en 2019.

Je connais @DustinPoirier depuis son premier ou son deuxième combat dans l’ufc et tellement heureux qu’il soit désormais l’un des meilleurs combattants du monde #ufc257 – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 24 janvier 2021

Malheureusement, il s’est heurté à un Khabib Nurmagomedov dominant mais sa réputation est restée intacte.

Bien qu’il n’ait pas été en mesure de résoudre le casse-tête de Khabib, il a depuis rebondi avec une victoire contre Dan Hooker et s’est vengé contre McGregor à 257 en janvier.

Et une fois la trilogie terminée, il a des projets pour enfin capturer cette ceinture.

“Les fans aiment regarder Dustin concourir parce que c’est un chien”, estime le poids welter Jorge Masvidal. « Peu importe qu’il gagne ou qu’il perde, il se bat tout le temps.

« Il essaie toujours de blesser quelqu’un ou de le ranger et, en fin de compte, c’est ce que nous payons. Nous voulons être divertis et nous voulons un chien vicieux là-dedans et c’est Dustin Poirier. »

L’entraîneur Mike Brown a préparé Poirier au combat depuis son introduction au MMA

L’entraîneur de l’équipe américaine supérieure, Mike Brown, a fait l’éloge du combattant, qui s’est entraîné dès son plus jeune âge, le voyant devenir l’un des plus grands compétiteurs de MMA.

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré: “C’est un gars qui a payé sa cotisation plus que quiconque dans le sport.

« Il est là-haut ; c’est un combattant, c’est un vrai vétérinaire qui s’est battu avec les meilleurs du monde pendant de nombreuses années – depuis son enfance.

Le ‘Diamond’ est l’un des concurrents les plus coriaces de l’UFC

Brown a poursuivi en disant: “Il n’en perd pas beaucoup, alors quand il est capable de récupérer l’une de ces pertes, ça fait du bien.”

“J’admire Dustin à bien des égards, je le connais très bien et j’admire la façon dont il s’efforce vraiment d’être une meilleure personne.”

Aujourd’hui âgé de 32 ans, il s’est littéralement battu pour tout dans la vie et consacre son temps libre à aider ceux qui n’en sont pas capables grâce à son œuvre caritative, The Good Fight. Installé avec sa femme Jolie, le couple aide les communautés locales dans sa Louisiane natale.

Un vrai Diamant, pourrait-on dire.