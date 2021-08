Dustin Poirier fait l’éloge de Khabib deux ans après leur combat

in

Dustin Poirier et Khabib Nurmagomedov se sont rencontrés le 7 septembre 2019 pour le titre mondial UFC des poids légers. Le combattant américain est également entré dans la cage avec un titre puisqu’il était alors champion par intérim des 155 livres. Mais quand il est sorti, il l’a fait sans aucun d’eux depuis c’est le Russe qui a triomphé par capitulation au troisième tour.

Ils n’ont jamais eu de problèmes l’un avec l’autre mais c’était plutôt quelques mois assez calmes avant le combat et aussi après. Les deux étaient toujours très gentils l’un envers l’autre. Et deux ans plus tard, dans des remarques récentes sur le podcast Punchin ‘In de l’American Top Team, “The Diamond” fait l’éloge des compétences de “The Eagle”.

«Il n’est pas super fort, mais il est écrasant, sa position et son équilibre sont si bons. Poussez si fort. Et tes pieds sont comme des mains. C’est bon, très bon. Mon objectif était que ce soit un combat mais il m’a juste étranglé. Il a fait ce qu’il fait et je n’ai pas pu l’arrêter. Il le fait depuis longtemps », a commencé Dustin Poirier.

Poursuivait son entraîneur-chef, Mike Brown : « Même à la fin du combat, J’ai toujours pensé que tu avais une chance de le finir parce que votre conditionnement est bon. Il y avait toujours la possibilité de « si ça s’échappe » même si vous étiez en bas des tableaux de bord. C’était comme: “Cependant, s’il s’enfuyait, il pourrait frapper un coup”. Ou la tentative de guillotine, vous avez toujours cet égaliseur pour recommencer.

