Dustin Poirier insiste sur le fait qu’il a vu la peur dans les yeux de Conor McGregor avant de se casser la jambe dans un combat de trilogie, insistant sur le fait qu’il lui aurait « brisé le cœur » s’il n’avait pas subi de blessure

Dustin Poirier pense que Conor McGregor était plein de « désespoir » lorsqu’ils se sont affrontés en juillet.

Les rivaux se sont rencontrés pour la troisième fois lors de l’événement principal de l’UFC 264 où Poirier a remporté sa deuxième victoire sur l’Irlandais.

Poirier a remporté la victoire sur McGregor pour la deuxième fois cette année

Cependant, le combat a pris fin brusquement lorsque McGregor a subi une fracture à la jambe dans les dernières secondes du premier tour.

Et Poirier insiste sur le fait que s’il ne s’était pas cassé la jambe, il « se serait brisé le cœur ».

« Les soumissions ne comptent pas, et il a essayé de me soumettre », a-t-il déclaré à l’UFC.

« Le premier à tirer sur un démontage est ab ****, c’est lui qui essaie de me faire tomber.

McGregor n’a pas pu continuer dans le combat de trilogie avec Poirier

«Beaucoup de choses que nous venons de ranger et de laisser ce gars continuer à courir sa bouche.

« Si sa jambe ne s’était pas cassée, je lui aurais brisé le cœur », a ajouté Poirier.

« Le combat tournait mal pour lui.

« J’avais le contrôle total, j’ai vu dans ses yeux de désespoir ce regard désespéré que j’ai vu à Abu Dhabi. J’allais l’assommer. Il n’allait pas se battre cinq rounds avec moi.

Poirier a remporté son deuxième combat contre McGregor en juillet

Cependant, Poirier a presque décidé d’arrêter complètement le sport lorsqu’il a été arrêté par McGregor il y a sept ans lors de leur première rencontre.

Le joueur de 32 ans a rebondi après cette défaite avec deux victoires sur « The Notorious » en 2021, et est maintenant prêt à affronter le champion des 155 livres Charles Oliveira à l’UFC 269 ce week-end.

Poirier a déclaré: « Quand je suis rentré à la maison, j’étais comme si je me regardais dans le miroir en disant: » Qu’est-ce que je fais ici? Ce qui se passe?’

Poirier défie maintenant le champion de l’UFC Oliveira

« J’ai mis tout ce que j’avais là-dedans et j’y suis allé et j’ai perdu. »

« J’étais classé parmi les deux premiers au monde et je suis allé là-bas et j’ai été battu par un gars qui s’est énervé et a dit toutes ces choses », a-t-il ajouté.

« J’étais sur une bonne séquence. C’était moi ou lui qui allions me battre pour la ceinture.