Dustin Poirier ? Nate Diaz ? Khabib ? Conor McGregor révèle que la réduction de poids était l’adversaire le plus coriace de sa carrière alors qu’il promet d’éliminer Kamaru Usman

Conor McGregor insiste sur le fait que l’adversaire le plus coriace qu’il ait jamais affronté au cours de sa carrière était la balance en clin d’œil aux réductions de poids auxquelles il a été confronté au cours de son illustre carrière.

“The Notorious” a affronté certains des combattants les plus dangereux de l’UFC dans trois divisions de poids depuis ses débuts en 2013.

L’ancien champion du monde des deux poids a été déchiqueté à l’UFC 264

Depuis cette victoire à élimination directe contre Marcus Brimage au tout premier tour, McGregor s’est transformé en un monstre du monde du MMA et a transcendé le sport.

En devenant le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir deux ceintures simultanément en 2016, le joueur de 33 ans a à nouveau gravé son nom dans l’histoire.

Bien que son bilan depuis cette victoire contre Eddie Alvarez soit quelque peu discutable, il ne fait aucun doute sur son pouvoir de star.

Malgré les défaites contre Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier et Nate Diaz, l’Irlandais a déclaré aux fans lors d’une séance de questions-réponses sur Twitter que son adversaire le plus difficile était la “balance”.

@notoriousmma (Twitter)

L’Irlandais n’est pas fan de la perte de poids

McGregor était pratiquement squelettique à la pesée de l’UFC 194

Avant son combat final au poids plume contre Jose Aldo à l’UFC 194, McGregor avait l’air maigre et épuisé alors qu’il atteignait la limite de poids de 145 livres.

Depuis lors, il s’est battu uniquement en poids léger ou en poids welter et a toujours suggéré qu’il pourrait revenir à 170 livres.

Kamaru Usman est le détenteur actuel du titre et semble plus dangereux que jamais, mais McGregor est convaincu qu’il peut ajouter un troisième titre mondial UFC à sa collection – et dans un style emphatique.

@notoriousmma (Twitter)

Kamaru Usman n’a pas pu échapper à la colère de McGregor

L’Irlandais se remet actuellement d’une fracture du tibia et du péroné subie le mois dernier contre Poirier lors de leur combat de trilogie.

Bien qu’il ait bien commencé, McGregor a été parsemé de tirs du haut et s’est cassé la cheville à l’intérieur de l’Octogone après avoir tenté un coup sec.

Il s’attend à se battre à nouveau à l’UFC en 2022.